اليورو عند أعلى مستوى مقابل اليوان الصيني منذ 2014

صعد اليورو إلى أعلى مستوياته مقابل اليوان الصيني منذ أكثر من عقد، مدفوعاً بتدفقات رأسمالية مستمرة نحو السوق الأوروبية.

ووصلت العملة الموحدة إلى نحو 8.44 يوان خلال فترة بعد الظهر في نيويورك، الإثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014، بارتفاع يقارب 12% منذ بداية العام.

ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ أوائل عام 2025، مستفيداً من مساعي المنطقة لتعزيز الإنفاق وتحول واسع النطاق بعيداً عن الأصول الأمريكية.

في المقابل، تراجع اليوان أمام العديد من العملات الرئيسية، في ظل رغبة الصين بدعم صادراتها في وقت الاضطرابات التجارية العالمية.

وقد يشكل تفوق اليورو على اليوان ظرفاً مواتياً لبكين، في وقت يسعى فيه المصدرون الصينيون إلى أسواق أخرى لتخفيف أثر الرسوم الأمريكية.

ورغم استفادة العملتين من تراجع الدولار، إلا أن مكاسب اليورو كانت أكبر من اليوان، الذي تدار تحركاته عن كثب من قبل بنك الشعب الصيني.