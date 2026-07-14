12 ولاية أمريكية تتحرك قضائياً لوقف صفقة باراماونت ووارنر براذرز

رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية لمحاولة وقف استحواذ شركة باراماونت على وارنر براذرز ديسكفري في صفقة تبلغ قيمتها نحو 111 مليار دولار، محذرة من أن الاندماج قد يحد من المنافسة في قطاع الترفيه، ويرفع الأسعار، ويؤدي إلى تراجع إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إن الصفقة تمثل انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار، مشيراً إلى أن اندماج الشركتين سيؤدي إلى تقليص المنافسة بين اثنين من أبرز اللاعبين في صناعة الإعلام والترفيه، بما يضر بالمستهلكين ودور السينما وشركات الإنتاج.

وتأتي الدعوى بعد أن منحت وزارة العدل الأمريكية موافقتها على الصفقة دون فرض أي شروط، بعدما خلصت إلى أن الاستحواذ لا يُرجح أن يؤدي إلى إضرار بالمنافسة في أسواق التلفزيون، والبث الرقمي وإنتاج الأفلام.

وترى الولايات المعترضة أن الصفقة ستمنح الكيان الجديد قوة سوقية كبيرة في صناعة المحتوى، بما قد يؤثر في خيارات المستهلكين، ويحد من المنافسة بين منصات البث وشركات الإنتاج.

من جانبها دافعت شركة باراماونت عن الصفقة، مؤكدة أنها ستتصدى للدعوى القضائية، واعتبرت أن الطعن يستند إلى «تفسير خطأ لقوانين مكافحة الاحتكار»، ويتجاهل طبيعة المنافسة الحالية في قطاع الترفيه.

وقالت الشركة، إن الاندماج يعكس التحولات التي يشهدها القطاع، وإن الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة بشكل أكبر في سوق عالمي يتسم بتزايد المنافسة بين شركات الإعلام والمنصات الرقمية.

ورغم التحدي القانوني، ارتفعت أسهم وارنر براذرز ديسكفري بأكثر من 2% عقب الإعلان عن الدعوى، في إشارة إلى استمرار ثقة بعض المستثمرين بإتمام الصفقة.

وتخضع الصفقة أيضاً لمراجعات تنظيمية خارج الولايات المتحدة، من بينها إجراءات تتعلق بقواعد المنافسة في أوروبا، قبل الحصول على الموافقات النهائية اللازمة لإتمامها.

وكانت باراماونت قد تفوقت العام الماضي على منافسين من بينهم نتفليكس في سباق الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري، لتستحوذ على الشركة بالكامل، بما في ذلك أصولها التلفزيونية البارزة مثل شبكة CNN، في صفقة تعيد رسم خريطة صناعة الإعلام العالمية.

وأثارت الصفقة كذلك مخاوف لدى بعض المنتقدين بشأن مستقبل استقلالية المحتوى التحريري لشبكة CNN بعد انتقالها إلى ملكية باراماونت، خصوصاً في ظل ارتباط الشركة بعائلة الملياردير في قطاع البرمجيات لاري إليسون.