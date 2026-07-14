نوكيا توسّع شراكتها مع تايوان موبايل لتطوير شبكات الجيل الخامس

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق مع شركة الاتصالات التايوانية تايوان موبايل لتوسيع خدمات الجيل الخامس، بهدف تسريع التحول نحو شبكات الاتصالات المحمولة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مختلف مناطق تايوان.

ووفقا لشروط الاتفاق ستورد نوكيا أحدث مجمموعة من منتجاتها المعروفة باسم أير سكيل وتشمل الجيل الجديد من حلول النطاق الأساسي والراديو إلى جانب البرمجيات المتقدمة لتحسين البنية التحتية لشبكة تايوان موبايل القائمة والسماح بتقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات الجديدة وزيادة فرص تحديث الشبكة.

كما ستطبق الشركة تقنيات أيه آي فور نتورك ونتورك فور أيه.آي وأيه.آي فور إنيرجي وأيه.آي فور جيوستراتيجي وهو ما يتيح الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة بيانات الشبكة وبنيتها التحتية ونظم طاقتها مع السماح بتقديم خدمات الجيل الخامس المتطورة.

في الوقت نفسه فإن كفاءة معدات نوكيا في استهلاك الطاقة وبرامجها الموجهة بالذكاء الاصطناعي ستساعد تايوان موبايل في تقليل استهلاك الطاقة ويتيح لها تشغيل أكثر استدامة لشبكتها ويدعم طموحها في إقامة شبكة اتصالات منخفضة الكربون وعالية الكفاءة.