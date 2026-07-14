هبوط جماعي للمؤشرات الأوروبية وقطاع السفر والترفيه يقود الخسائر

تراجعت جميع المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الثلاثاء، مع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة ​وإيران وقلق المستثمرين، الذين تابعوا عن كثب نتائج الأعمال الفصلية لشركات مثل شركة النفط الكبرى بي.بي. وشركة إريكسون لتصنيع معدات الاتصالات لتقييم تأثير الصراع على أداء الشركات.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 638.17 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، إذ قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر بين القطاعات بانخفاض بلغ 2 %، وخسرت أسهم شركتي الطيران إير فرانس ‌ولوفتهانزا، اللتين تتأثران بأسعار الطاقة، بنحو 2 % لكل منهما، وارتفع سعر خام برنت 2.6 % إلى 85 ‌دولاراً للبرميل بعدما شنت الولايات المتحدة غارات لليلة ‌الثالثة على التوالي ضد إيران، وأعلن الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب فرض حصار ‌بحري على إيران، وفرض رسوم تبلغ 20 % لحماية مضيق هرمز. وتضيف هذه ​الخطوة تحدياً جديداً ‌أمام الشركات ​والمستثمرين عند تقييم متانة الاقتصاد ⁠وآفاق الشركات خلال ما تبقى من العام، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من اتفاق في الشرق الأوسط بدا ​أنه ⁠يضع حدا للقتال.

وانخفض ⁠سهم إريكسون 8 % بعدما جاءت المبيعات الفصلية لشركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية أقل قليلاً من التوقعات، وحذرت الشركة ⁠من ارتفاع تكاليف المكونات.

وتصدرت أسهم شركات الطاقة مكاسب القطاعات الفرعية، مرتفعة 1.4 % مع ارتفاع أسعار النفط.

واستفادت شركة بي.بي في لندن من الارتفاع الحاد في أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام خلال حرب إيران، وارتفع سهمها 3 % بعدما قالت، إن نتائج ​تداول النفط من المتوقع أن تكون أعلى قليلاً في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

وهوى سهم إيفوتيك 30 % بعدما خفضت شركة تطوير الأدوية الألمانية توقعاتها لعام ​2026.