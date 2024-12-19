باول: المركزي الأمريكي لا يرغب في امتلاك "بتكوين"

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إن البنك المركزي لا يرغب في المشاركة في أي مساعي حكومية لامتلاك كميات كبيرة من عملة بتكوين المشفرة.

وقال باول في مؤتمر صحافي عقب أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي حيث خفض صناع السياسات أسعار الفائدة، كما كان متوقعاً، بينما أشاروا إلى مسار ليس واضحاً بما يكفي للسياسة النقدية في الأشهر المقبلة «لا يُسمح لنا بامتلاك بتكوين».

وفيما يتعلق بالمسائل القانونية المحيطة بامتلاك عملة بتكوين، قال باول «هذا نوع من الأمور ينظر فيها الكونجرس، لكننا لا نتطلع لتغيير قانوني في مجلس الاحتياطي الاتحادي».

وكان باول يتحدث عن احتمال مشاركة البنك المركزي في فكرة بناء الحكومة ما يسمى باحتياطي استراتيجي من بتكوين بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

ونتيجة تعليقات رئيس الاحتياطي الاتحادي، انخفضت قيمة بتكوين بعد ارتفاعها الهائل منذ الانتخابات.