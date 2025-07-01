أسعار السلع في بريطانيا ترتفع لأول مرة منذ عام

أظهرت بيانات ارتفاع أسعار السلع في المتاجر البريطانية لأول مرة منذ نحو عام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مؤشر أسعار المتاجر الذي يصدره كونسورتيوم تجار التجزئة البريطانيين أظهر أن أسعار المتاجر ارتفعت بنسبة 0.4% في يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي - فيما يعد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بانخفاض الأسعار بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي.

وارتفعت أسعار الأغذية لتصل إلى 3.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 2.8% في مايو الماضي، في حين ارتفعت أسعار الأغذية الطازجة بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع بنك إنجلترا على نطاق واسع ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الطاقة وفواتير المياه. ومع ذلك لم يكن هذا كافياً لردعه عن خفض سعر الفائدة الرئيسي في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن النمو الاقتصادي والرسوم الجمركية.

وإدراكاً منه للضغوط التضخمية، يصر بنك إنجلترا على أن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة» في سعيه لرجوع معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وبأن وتيرة تخفيضات الأسعار قد تتغير إذا أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى إضعاف الطلب العالمي وأثرت سلباً في نمو المملكة المتحدة أكثر من المتوقع.