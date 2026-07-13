200 خبير عالمي يطالبون بفرملة الذكاء الاصطناعي

أطلق تحالف موسع يضم أكثر من 200 باحث وخبير اقتصادي بارز -من بينهم 15 عالماً من حاملي جوائز نوبل في الاقتصاد وقادة بحثيون في شركات «أوبن إي آي» و«أنثروبيك» و«غوغل»- نداءً عاجلاً وموجّهاً إلى الحكومات وقادة قطاع التكنولوجيا العالمي للمطالبة بالصياغة الفورية لسياسات وتشريعات وبناء مؤسسات تنظيمية قادرة على إدارة التداعيات الاقتصادية العنيفة لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وحذّر الخبراء في بيان مشترك صادر، اليوم الاثنين، من أن الذكاء الاصطناعي مهيأ لقيادة تحول هيكلي واقتصادي أعمق وأشمل من «الثورة الصناعية» التاريخية، غير أنه سيحدث ضمن إطار زمني «قصير ومضغوط للغاية»، ما يفرض تحديات وجودية معقدة وضغوطاً ائتمانية وتشغيلية غير مسبوقة على العمال والشركات والمؤسسات العامة عابرة الحدود.

ودعا البيان المشترك إلى ضرورة تكثيف الأبحاث الأكاديمية والتمويلية المعمقة حول التأثيرات المباشرة للذكاء الاصطناعي على أسواق المال والوظائف، والبدء الفوري بتأسيس الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لضمان توجيه هذه التكنولوجيا لخدمة التنمية المجتمعية، وتحصين المنظومة الائتمانية ضد مخاطر الاستبدال الوظيفي والبطالة الجماعية واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، علّق أنطون كورينيك، البروفيسور في جامعة فيرجينيا الأمريكية، قائلاً: «إن طاقات البخار، والكهرباء، وأجهزة الكمبيوتر منحت المجتمعات البشرية في الماضي عقوداً طويلة للتكيف ومواكبة التغيير، أما الذكاء الاصطناعي فقد لا يمنحنا سوى سنوات معدودة فقط».

وأضاف كورينيك: «لا يمكننا الارتجال في صياغة استراتيجياتنا ومؤسساتنا في منتصف هذا التحول الجارف، والانتظار حتى تتضح الرؤية بالكامل يعني ببساطة أننا سنصل بعد فوات الأوان».

مبادرة التحصين الهيكلي للاقتصاد الرقمي

وقاد كورينيك -الذي انضم إلى فريق الأبحاث الاقتصادية في شركة «أنثروبيك» في مارس الماضي- هذه المبادرة بالتعاون مع زملائه من كبار الاقتصاديين إريك برينجولفسون، وأجاي أغراوال، وتوم كانينغهام.

وحظي البيان بتوقيعات أقطاب الإدارة التنفيذية والتقنية في أمريكا، ومن بينهم سارة فرير، رئيسة القطاع المالي في «أوبن إيه آي»، وجيف دين، كبير العلماء في «غوغل ديب مايند»، وجاك كلارك، الشريك المؤسس لشركة «أنثروبيك»، بالإضافة إلى عدد من الباحثين المتخصصين في فريق تطوير روبوت الدردشة الشهير «كلود».

وقد برز من بين الموقِّعين على الوثيقة التاريخية حاملو جائزة نوبل في الاقتصاد، وفي مقدمتهم مايكل سبنس، ودارون عجم أوغلو، وسيمون جونسون.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا الإجماع النادر بين صناع التكنولوجيا وعلماء الاقتصاد يعكس حجم القلق الاستثماري والتنظيمي من إمكانية انفلات الهوامش التشغيلية للذكاء الاصطناعي دون غطاء قانوني يحمي الملاءة النقدية والاجتماعية للاقتصادات العالمية.