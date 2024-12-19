تثبيت سعر الفائدة في اليابان

أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار.

وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ حوالي 25ر0% وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة إلى 25ر0% يوليو الماضي.

وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية إن من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع المجلس "بشكل خاص، مع تحول سلوك الشركات بشكل أكبر نحو رفع الأجور والأسعار مؤخرًا، من المرجح أن تؤثر تطورات سعر الصرف على الأسعار، مقارنة بالماضي".