أسهم «إس كيه هاينكس» تهوي في سيؤول بعد إدراجها الأمريكي

انخفضت أسهم «إس كيه هاينكس» (SK Hynix Inc) في سيؤول يوم الاثنين، بعد الظهور الأول لشركة رقائق الذاكرة في التداول بالولايات المتحدة، وأرجع المتعاملون الانخفاض إلى عمليات جني الأرباح والتحول إلى شهادات الإيداع الأمريكية باعتبارهما المحركين الرئيسيين للتراجع.

وهبط السهم بنسبة قياسية بلغت 15% في بورصة كوريا إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، ما دفع المؤشر القياسي «كوسبي» للتراجع بنسبة 9% وأدى إلى تفعيل تعليق مؤقت للتداول عبر آلية وقف التداول التلقائي. وجاءت موجة البيع بعدما ارتفعت شهادات الإيداع الأميركية للشركة 13% يوم الجمعة، بدعم من زيادة الطلب عقب أكبر عملية بيع أولي للأسهم تنفذها شركة أجنبية في التاريخ.

وقال تشان إتش لي، الشريك الإداري في صندوق التحوط «بترا كابيتال مانجمنت» في سيؤول: «كان إدراج شهادات الإيداع الأمريكية ناجحاً للغاية، لكن جزءاً كبيراً من هذا النجاح كان قد انعكس بالفعل في الأسعار». وأضاف: «يبدو أن ضعف السهم اليوم يعكس رد فعل تقليدياً من نوع (بيع الخبر) وعمليات جني أرباح أكثر من كونه تغيراً في الأساسيات».

وكان طرح الشركة في الولايات المتحدة، البالغة قيمته 26.5 مليار دولار، موضع متابعة وثيقة باعتباره اختباراً للطلب على الطروحات الخارجية، وكذلك لاستمرارية موجة صعود الذكاء الاصطناعي. وحتى مع المخاوف الأخيرة بشأن المبالغة في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع مستويات الإنفاق، فقد تجاوز الاكتتاب حجم المعروض بأكثر من سبع مرات، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

واستقطبت «إس كيه هاينكس» اهتمام المستثمرين العالميين بفضل موقعها المحوري كمورد لذاكرة النطاق الترددي العالي، التي تعمل مع معالجات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«إنفيديا». وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في كوريا بأكثر من 500% خلال العام الماضي، بعدما أدت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى رفع أسعار مختلف أنواع رقائق الذاكرة وتحقيق أرباح قياسية.

ومع اندفاع المستثمرين الأفراد سعياً وراء أرباح الذكاء الاصطناعي في أسهم «إس كيه هاينكس» ومنافستها الرئيسية «سامسونج إلكترونكس» (Samsung Electronics Co)، أصبح السهم الكوري أكثر تقلباً. كما ساهمت الشعبية المتزايدة للصناديق المتداولة الممولة بالدين التي تتبع أداء الشركتين في زيادة حدة التقلبات.

وفعّلت البورصة الكورية ما مجموعه 13 تعليقاً للتداول عبر آلية وقف التداول التلقائي على مؤشر «كوسبي» منذ عام 2000، منها سبع حالات خلال العام الجاري وحده.

وقد دفعت طفرة الذكاء الاصطناعي توقعات السوق إلى مستويات بات من الصعب تجاوزها. وأعقب النتائج الأولية التي أعلنتها «سامسونج» الأسبوع الماضي موجة بيع أثرت على سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية. كما تراجعت أسهم «سامسونج» بنحو 11% يوم الاثنين.

ويتوقع تقرير صادر عن «كوريا إنفستمنت آند سيكيوريتيز» (Korea Investment & Securities) يوم الإثنين أن يقل الربح التشغيلي لـ«إس كيه هاينكس» في الربع الأخير عن متوسط التوقعات بنسبة 8%، بسبب الحصة الكبيرة لذاكرة النطاق الترددي العالي من إيرادات الشركة، إذ ترتفع أسعارها بوتيرة أبطأ من أسعار الرقائق التقليدية.

ورغم أن أسعار رقائق الذاكرة بشكل عام ترتفع بفعل النقص الحاد في المعروض، فإن عقود توريد رقائق (HBM) تعتمد غالباً على اتفاقيات طويلة الأجل أقل مرونة. ويُعد ذلك أحد الحجج التي يستخدمها من يرون أن الذكاء الاصطناعي خلق «دورة فائقة» تتجاوز النمط التقليدي لدورات الازدهار والانكماش في الطلب على الرقائق.

وقال كواك نوه-جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إس كيه هاينكس»، في مقابلة يوم الجمعة، إن النقص في رقائق الذاكرة سيستمر على الأرجح إلى ما بعد عام 2030. ومع ذلك، فإن تسابق الشركات المصنعة للذاكرة على إضافة طاقات إنتاجية جديدة أثار مخاوف السوق بشأن التأثير المحتمل على الأرباح عندما يتراجع الطلب مستقبلاً.

وقال أليكسي ميرونينكو، الرئيس العالمي لحلول الاستثمار لدى «ليو ويلث» (Leo Wealth)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «لم تنفذ إس كيه هاينكس عملية جمع التمويل الإضافية هذه من أجل توزيع أرباح، بل فعلت ذلك لبناء طاقات إنتاجية جديدة». وأضاف: «في الوقت نفسه، يعمل المشترون باستمرار على تطوير تقنيات تساعدهم على خفض حجم الذاكرة والقدرة الحاسوبية المطلوبة لتحقيق أهدافهم. وبالتالي سنشهد تراجعاً تدريجياً في الطلب مقابل زيادة تدريجية في المعروض».

ومع تنامي المخاوف بشأن التوسعات الإنتاجية واستدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، تراجعت أسهم «إس كيه هاينكس» و«سامسونج» بنسبة لا تقل عن 30% عن أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة في يونيو. وبعد أقل من شهرين على انضمام «إس كيه هاينكس» إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار بفضل الصعود المحموم لأسهم شركات الرقائق، أنهت الشركة اليوم بقيمة سوقية تبلغ 875 مليار دولار. كما فقدت بعض أكبر الصناديق المتداولة ذات الرافعة المالية التي تتبع أداء السهم نحو 40% من قيمتها منذ إدراجها في سيؤول أواخر مايو.

ومع موجة البيع الأخيرة، تشير المؤشرات الفنية الخاصة بسهم «إس كيه هاينكس» إلى تراجع حالة المبالغة في الشراء التي سادت خلال وقت سابق من العام. ويرى نيكو روستي، المحلل لدى «إم آر إم ريسيرش» (MRM Research)، أن أسهم الشركة أصبحت الآن «في منطقة بيع مفرط بشكل كبير».

وكتب روستي في مذكرة على منصة «سمارت كارما»: «قد يستمر التراجع لأسبوع إضافي، لكننا نرى في ذلك فرصة لزيادة المراكز الشرائية». وأضاف: «أي صعود في السوق الكورية سيدفع شهادات الإيداع الأميركية إلى الارتفاع أيضاً، ولذلك نرى أن هذه نقطة مناسبة للشراء».