الإنفاق على الرعاية الصحية بأمريكا يقارب 5 تريليونات دولار

أكدت مراكز الرعاية والخدمات الطبية الأمريكية في تقرير أمس الأربعاء أن الإنفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 7.5 بالمئة إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023، مدفوعا في جزء منه بارتفاع التسجيل في خطط الرعاية الصحية الخاصة.

وقالت المراكز، التي تشرف على خطط الرعاية الطبية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر أو ذوي الإعاقة، إن الإنفاق على الرعاية الصحية تجاوز النمو الاقتصادي الأمريكي.

وذكر التقرير أن الانفاق ارتفع بنسبة 4.4 بالمئة معدلة حسب التضخم مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة في عام 2023.

وسجلت الرعاية الصحية 17.6 بالمئة من حجم الاقتصاد الأمريكي في عام 2023، وهي زيادة طفيفة عن 17.4 بالمئة في عام 2022. وقال التقرير إن هذه النسبة أقل قليلا مما كانت عليه في ذروة جائحة كوفيد-19.