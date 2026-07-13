«هيلسينج» الألمانية للبرمجيات تجمع 1.8 مليار دولار في جولة تمويل جديدة

جمعت شركة «هيلسينج» الألمانية، المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة والبرمجيات، 1.8 مليار دولار في واحدة من أكبر جولات التمويل التي شهدتها الشركات الناشئة حتى الآن.

ووفقا للشركة، ارتفعت قيمتها السوقية إلى 18 مليار دولار، بينما يزيد عدد موظفيها حاليا على 1000 موظف. ومن بين المستثمرين صندوق التقاعد الكندي «سي سي بي إنفستمنتس»، إضافة إلى مؤسستين بارزتين في القطاع المالي الأمريكي هما «جيه بي مورجان تشيس» وشركة «جولدمان ساكس ألترناتيفز» التابعة لبنك الاستثمار «جولدمان ساكس». وأكدت هيلسينج أن غالبية ملكية الشركة لا تزال في أيد أوروبية.

وتعتبر هيلسينج، التي تأسست عام 2021، نفسها لم تعد من الشركات الناشئة، بل من فئة ما تعرف باسم «نيو برايمز»، وهي شركات تركز على البرمجيات وتنافس شركات الصناعات الدفاعية الكبرى. ولا يتمثل تركيز الشركة التقني في الطائرات المسيرة نفسها، وإنما في البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتحكم في تشغيل هذه الطائرات. وتزود الشركة القوات المسلحة الأوكرانية، من بين جهات أخرى، بطائرات مسيرة انتحارية. كما بدأت منذ العام الماضي إنتاج طائرات مسيرة للاستطلاع تحت الماء، وتعمل حاليا على تطوير طائرة مقاتلة مسيرة بمساعدة شركة «جروب إيركرافت» لصناعة الطائرات التي استحوذت عليها عام 2025. ومن المقرر توجيه التمويل الجديد بشكل أساسي إلى تطوير منصات جديدة للذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق المال، انتهت هذا العام موجة الارتفاع التي شهدتها أسهم شركات الصناعات الدفاعية. فقد تراجع سعر سهم «راينميتال» إلى النصف منذ يناير الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل خمسة أعوام. كما أرجأت شركة «كيه إن دي إس» الفرنسية-الألمانية لصناعة الدبابات والمدفعية طرحها العام الأولي في البورصة مؤخرا. وفي المقابل، لا تزال شركات «نيو برايمز» تحظى بإقبال واضح من المستثمرين. وذكرت هيلسينج أن جولة التمويل شهدت طلبا يفوق القيمة المستهدفة، ما يعني أن الشركة كان بإمكانها جمع أموال أكثر. وقبل نحو أسبوعين فقط، أنهت شركة كوانتوم سيستمز، وهي شركة بافارية ناشئة أخرى، جولة تمويل بقيمة مليار دولار.