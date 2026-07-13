تراجع بتكوين مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم

تراجعت بتكوين في آسيا، يوم الإثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بعدما شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، ما أعاد إحياء مخاوف التضخم. هبطت العملة المشفرة الأصلية 2.4% إلى 62600 دولار عند الساعة 12:45 ظهراً في سنغافورة.

أعاد هذا التراجع بتكوين إلى ما دون المتوسط المتحرك خلال 200 أسبوع، وهو مستوى فني قد يشير إلى سوق هابطة طويلة الأمد. في حين تراجعت «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 2.5%.

قال ريتشارد غالفين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار في العملات المشفرة «دي إيه سي إم» (DACM): «تأتي موجة البيع في أعقاب ضعف تداول العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط مدفوعة بتصاعد التوترات مع إيران».

أدى تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إعادة إشعال التضخم ودفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.

سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق سياسة البنك المركزي الأمريكي.

قال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي أستراليا» (IG Australia): «من المرجح أن تعزز قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع التقديرات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما سيشكل ضغطاً على بتكوين». وأضاف أن صدور قراءة متوافقة مع التوقعات أو أقل منها سيدعم تصريحات وارش السابقة بأن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.

شنت الولايات المتحدة هجمات صاروخية جديدة على إيران يوم الأحد، في ما أصبح نمطاً متكرراً من الضربات والردود المضادة بين واشنطن وطهران، في وقت أصدر فيه الجانبان تصريحات متضاربة بشأن ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة.

ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4.4% ليتجاوز 79 دولاراً للبرميل، مع تصاعد التوترات التي أثارت مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات. مع ذلك، استقطبت صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 197.4 مليون دولار الأسبوع الماضي، مسجلة أول أداء أسبوعي إيجابي لها خلال تسعة أسابيع.