تراجع أسعار النفط بعد إشارات المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، ما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أو 0.45 بالمئة، إلى 73.06 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.07 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو 0.51 بالمئة، إلى 70.22 دولارا.

وجاء التراجع بعد مكاسب أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا.

لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عرض البنك لاحقا وجهة نظر أكثر تشددا بشأن التوقعات لعام 2025.

ويتوقع الاحتياطي الاتحادي إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة، كل منهما بمقدار 0.25 بالمئة، بحلول نهاية عام 2025.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكاليف الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.