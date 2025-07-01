بعد 150 عاماً.. القطار الملكي الإنجليزي يصل محطته الأخيرة

يحط القطار الملكي الإنجليزي رحاله في محطته الأخيرة بعد 150 عاماً من التقاليد العريقة وستستخدم العائلة المالكة طائرتين هليكوبتر جديدتين بدلاً عنه.

يكشف التقرير السنوي لقصر باكنغهام أن القطار تم استخدامه مرتين فقط في المناسبات الرسمية في السنة المالية الماضية - بتكلفة قدرها 77.969 جنيهًا إسترلينياً وفق "ذا صن".

تكاليف الصيانة

وتقدر تكاليف الصيانة السنوية بنحو 1.2 مليون جنيه إسترليني، ويقال إن ارتفاع تكاليف تجديد العربات التسع التي يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن العشرين يعني نهاية الخط.

ومن المقرر أن تبدأ عملية إيقاف تشغيل المحطة في وقت لاحق من هذا العام، بحيث تصبح خارج الخدمة رسمياً قبل مارس 2027.

يجب ألا نتقيد بالماضي

قال جيمس تشالمرز، أمين المحفظة الخاصة: " لطالما كان القطار الملكي جزءاً لا يتجزأ من الحياة الوطنية لعقود طويلة، وقد حظي بحب ورعاية جميع المعنيين، ولكن في مسيرتنا نحو المستقبل، يجب ألا نتقيد بالماضي، فبدعم من الملك، تقرر أن تبدأ عملية إيقاف تشغيل القطار الملكي العام المقبل، تحسباً لانتهاء برنامج الصيانة الحالي في مارس 2027.

ويضيف: "قبل أن يخرج القطار نهائياً من الخدمة، نأمل أن يقوم بزيارات أخرى إلى أجزاء من المملكة المتحدة، في حين ستبدأ المناقشات حول إيجاد موطن طويل الأمد للقطار حيث يمكن عرض بعض العناصر التاريخية بشكل خاص للعامة."

وتتزامن هذه الخطوة مع قيام الحكومة بخصخصة خدمات الركاب - لكن القصر يصر على أن القرار اتخذ بسبب انتهاء عقد الصيانة.

في العام الماضي، استخدم الملك القطار لزيارة المقر الرئيسي لشركة بنتلي في كرو، ورحلة لمدة يومين لحضور اجتماعات، وتم استخدامه مرة واحدة فقط في موسم 2024/2023 - بتكلفة 52013 جنيهاً إسترلينياً.

في ذلك العام، قام أفراد العائلة المالكة بـ 170 رحلة بالطائرة المروحية بتكلفة 1,096,300 جنيه إسترليني، وفي السنة المالية الماضية، كانت هناك 141 رحلة بالطائرة المروحية بتكلفة إجمالية بلغت 475,290 جنيهاً إسترلينياً.

ومن المعروف أن المخططين الملكيين يعتقدون أن الطائرتين المروحيتين توفران بديلاً أكثر مرونة وموثوقية للقطار للوصول إلى المواقع البعيدة.

ويعتمد القطار الملكي على عربات تم بناؤها في عام 1987، وسيحتاج إلى استثمارات ضخمة في نهاية العقد الحالي.

ويتوقع القصر استقبال عشرات الدعوات لعرض العربات أو تذكاراتها التاريخية.

رحلة عبر التاريخ

أصبحت الملكة فيكتوريا أول ملكة حاكمة تستقل القطار عندما سافرت من سلاو إلى محطة بادينغتون في لندن في يونيو 1842، وفي عام 1869، طلبت بناء زوج خاص من العربات بواسطة شركة السكك الحديدية في لندن والشمال الغربي.

أمر الملك إدوارد السابع ببناء قطار ملكي جديد في عام 1902، قائلاً إنه يجب تصميمه "على غرار اليخت الملكي قدر الإمكان"

استقل الملك جورج الخامس القطار في جولة بالمملكة المتحدة لرفع الروح المعنوية خلال الحرب العالمية الأولى، قام بتركيب أول حمام على متن القطار واختار النوم على متن القطار لتقليل التكاليف، تم تركيب الراديو في عام 1935.

وشهدت الحرب العالمية الثانية تشديد الإجراءات الأمنية لحماية الملك جورج السادس، حيث تم استبدال السيارات الخشبية ذات الأسقف البيضاء التي يسهل اكتشافها بعربات مدرعة يبلغ وزنها 56 طناً، تم تجهيز خزائن خاصة لتخزين الوثائق السرية للغاية.

كانت العائلة المالكة تمتلك عربات ملكية مخصصة لها طوال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بما في ذلك عندما تم تأميم السكك الحديدية في عام 1948.

تم تصوير الملكة إليزابيث وأبنائها أندرو وتشارلز وشقيقتها الأميرة مارجريت في القطار المتجه إلى ساندرينجهام في عيد الميلاد عام 1962، وفي عام 1977 قامت شركة السكك الحديدية البريطانية ببناء عربات جديدة للملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة للاحتفال باليوبيل الفضي لجلوس جلالتها.

وفي عام 1986، تمت إضافة عربات إضافية لاستخدامها من قبل أمير ويلز آنذاك، ليصل العدد الإجمالي إلى تسع عربات، بما في ذلك اثنتان للدعم.

وتم استخدام القطار في العديد من الزيارات بمناسبة اليوبيل الذهبي والماسي، مع ألوان طلاء خاصة للاحتفال بهذه المعالم.

سافرت كيت وويليام على متن القطار الملكي عبر إنجلترا واسكتلندا وويلز، وانتهت رحلتهما في وندسور، في رحلة استغرقت ثلاثة أيام في ديسمبر 2020، لشكر الأشخاص الذين ساعدوا المجتمعات خلال الوباء .

وفي يونيو 2022، قامت الملكة إليزابيث برحلتها الأخيرة إلى اسكتلندا على متن القطار الملكي واستقبلها الأمير إدوارد في إدنبرة، وتوفيت بعد أقل من ثلاثة أشهر، وبدلاً من استخدام القطار الملكي، نُقل نعشها جواً إلى لندن بواسطة سلاح الجو الملكي البريطاني .