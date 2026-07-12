30 مليون دولار لـ "غاس".. هل دخلت الديناصورات اقتصاد الفنون؟

اقتحم المليارديرات مشهد التنقيب عن الديناصورات، محولين عظاماً كانت يوماً ما مادة للبحث والدراسة إلى مقتنيات فاخرة تزين القصور، بعد أن كانت حكراً على فرق بحثية تقضي شهوراً تحت شمس الصحراء.

لقد دخلت الديناصورات رسمياً حيز "اقتصاد الفنون"، ومع تصاعد الأرقام الفلكية في المزادات العالمية، يجد العلماء أنفسهم أمام واقع مربك: هل تساهم هذه الأموال في إنقاذ التاريخ من التآكل والضياع؟ أم أننا نشهد انقراضاً ثانياً لهذه الكائنات، حين تُحبس بعيداً عن أعين العلم وتُختزل في أرقام داخل حسابات الأثرياء؟

بدأت هذه الظاهرة عام 1997 مع بيع "سو" مقابل 8 ملايين دولار، ولكن في السنوات الست الأخيرة، شهدت أسعار الحفريات طفرة غير مسبوقة؛ حيث بيعت أغلى خمس عينات في التاريخ خلال هذه الفترة القصيرة.

وفي هذا السياق، يبرز مزاد يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، حيث يُعرض الديناصور "غاس" (T. rex) بتقييم أولي يبلغ 30 مليون دولار، وهو رقم يعكس بوضوح تحول هذه العينات من مجرد "بيانات علمية" إلى "أصول استثمارية" يتسابق عليها الأثرياء لتصدر قاعات المزادات العالمية.

لم تعد الحفريات مجرد قطع أثرية، بل تحولت إلى فئة صاعدة بقوة في "اقتصاد الفنون" كأصول استثمارية بديلة. وتظهر لغة الأرقام كيف انفجرت هذه السوق؛ فبعد أن كانت صفقة "سو" التاريخية عام 1997 بـ 8.3 مليون دولار تُعد رقماً خيالياً، شهدنا قفزات جنونية مؤخراً؛ حيث سُجل أعلى سعر على الإطلاق في يوليو 2024 ببيع الديناصور "أبيكس" (ستيغوصور) مقابل 44.6 مليون دولار. ه

ذا الفارق السعري الهائل يعتمد على حجم العينة؛ فبينما تُباع الهياكل العظمية الكاملة بعشرات الملايين، تُباع القطع الجزئية بمبالغ أقل، إذ تتراوح أسعار أسنان "التيرانوصور" الفردية مثلاً بين 5,000 إلى 90,000 دولار، مما يؤكد أننا أمام سوق نخبوية متدرجة القيمة.

بعيداً عن الأضواء، عملية الاستخراج هي صراع مع الفيزياء.

يوضح الدكتور سميثويك أن الحفرية بمجرد خروجها من الأرض تفقد توازنها الكيميائي وتبدأ بالتحلل. لذا، استغرق فريق "غاس" ثلاث سنوات من التنقيب الدقيق، تلتها ثلاث سنوات أخرى من التوثيق المخبري وإعادة البناء. هذه العملية ليست مجرد حفر، بل هي "إنقاذ" لبقايا كانت ستدمرها عوامل التعرية الطبيعية لو تُركت في الأرض.

تتبع دور المزادات استراتيجيات تسويقية ذكية؛ فهي لا تبيع عظاماً، بل تبيع "قصة". يتم تسويق "غاس" كبطل أسطوري خاض معارك شرسة، مستغلةً علامات العض على جمجمته لتعزيز قيمته كقطعة "فريدة من نوعها".

هذا "التسويق العاطفي" يحول الحفرية إلى أيقونة ثقافية تتجاوز قيمتها العلمية، لتصبح رمزاً للنفوذ والتميز في عالم يمتلك فيه الأثرياء كل شيء، ليغدو امتلاك "وحش منقرض" هو الغاية القصوى للمكانة الاجتماعية.

لم تعد الحفريات مجرد مقتنيات، بل أصبحت تُصنف كـ "أصول بديلة" ضمن المحافظ الاستثمارية. فالتاريخ الطبيعي يُنظر إليه الآن كاستثمار طويل الأمد، حيث يراهن المشترون على ندرة العينات المكتملة في العالم. هذا التحول نحو "التسعير النفسي" يثير حمى المزايدة، حيث يتنافس المليارديرات ليس بناءً على التقدير العلمي، بل مدفوعين بـ "الخوف من ضياع الفرصة" (FOMO)، مما يحول المزاد إلى صراع إرادات يرفع الأسعار لمستويات خيالية.

هنا يبرز التساؤل الفلسفي: لمن ينتمي التاريخ؟ ترى البروفيسورة ميدمنت أن حبس الحفرية في مجموعة خاصة هو "محوٌ" لها من السجل العلمي. فالمجلات العلمية المرموقة ترفض الدراسات التي تُجرى على عينات خاصة لعدم إمكانية التحقق منها لاحقاً ، و العلم يتطلب "التكرارية"، وهو ما لا تضمنه الملكية الفردية التي قد تنتهي ببيع العينة أو ضياعها بمجرد تغير اهتمامات المالك.

في المقابل، تجادل كاساندرا هاتون من "سوذبيز" بأن المليارديرات يلعبون دور "الراعي"؛ فالمنقبون غالباً ما يحتاجون لتمويل ضخم لا توفره ميزانيات المتاحف. وبدون هذا السوق، قد لا يجد هؤلاء المنقبون حافزاً لاستثمار سنوات من حياتهم في مواجهة مخاطر الطبيعة لاستخراج هذه الكنوز.

بينما يرى البعض في هذه المزادات فرصة لتمويل العلم، يرى العلماء أنها "انقراض ثانٍ" للديناصورات، حيث تُسلب من الجمهور وتُحول إلى أرقام في حسابات الأثرياء.

تظل الحفريات عالقة؛ فإما أن تجد طريقها للمتاحف لتُلهم الأجيال، أو تختفي في ردهات القصور، بعيداً عن أعين من يسعون لفهم مستقبل كوكبنا عبر دراسة ماضيه.