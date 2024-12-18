أسعار الكاكاو تحلق فوق 12 ألف دولار للطن وسط مخاوف من نقص المحصول

ارتفعت عقود الكاكاو المستقبلية فوق 12 ألف دولار للطن في نيويورك، لتسجل رقماً قياسياً جديداً وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض الإنتاج في ساحل العاج، أكبر دولة منتجة للمحصول.

صعدت العقود الأكثر تداولاً بنحو 3.4% إلى 12163 دولاراً للطن، كما قفزت العقود المستقبلية ثلاث مرات تقريباً هذا العام، حيث أسهمت قلة إنتاج المحصول لدى دول منطقة غرب أفريقيا في حدوث أسوأ عجز على الإطلاق، وأجبرت الشركات على السحب من المخزونات، كما ارتفعت الأسعار في لندن بأكثر من 3%.

أدت المخاوف أن يكون الإنتاج أقل مما كان متوقعاً في ساحل العاج خلال الموسم الحالي إلى تجدد المخاوف بشأن توافر المعروض من المحصول.

من المتوقع أن يسجل محصول الكاكاو في ساحل العاج، التي تمثل أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، 1.9 مليون طن في موسم 2024-2025، حسب متوسط ​​تقديرات ثمانية محللين وتجار في مسح أجرته «بلومبرغ». ويقل الإنتاج المتوقع للمحصول نحو 10% عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 2.1 و2.2 مليون طن بالقرب من بداية الموسم في أكتوبر.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج الكاكاو إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إعادة بناء المخزونات التي تتجه نحو التراجع.

قد تسهم السيولة المنخفضة لدى البورصة أيضاً في تحركات الأسعار المبالغ فيها، مع اقتراب إجمالي العقود المفتوحة لجميع المتداولين في السوق من أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات (قلة التداول والنشاط تزيد من تقلبات الأسعار).

ارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة 3% إلى 12112 دولاراً للطن في نيويورك، كما صعدت الأسعار في لندن بنسبة 3%.