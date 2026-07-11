النفط يحقق مكاسب أسبوعية و«برنت» يقترب من 77 دولاراً

اتجهت أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، مدفوعة بتجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وارتفع خام برنت في تعاملات الجمعة بنسبة 0.38% إلى 76.59 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.24% إلى 72.25 دولاراً للبرميل.

ويتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6%، مقابل نحو 5% لخام غرب تكساس.

وتأتي المكاسب وسط مخاوف من تأثير التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على حركة التجارة النفطية، بعد تباطؤ عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الأزمة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية يومياً.

ورغم ارتفاع الأسعار، حدّت مؤشرات تهدئة التوترات من المكاسب، بعد تقارير عن جهود دبلوماسية لاستئناف المفاوضات.

ويراقب المستثمرون تطورات مضيق هرمز ومسار التوترات الجيوسياسية باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً في اتجاهات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.