استقرار أسواق أوروبا.. وسهم «رينو» يقفز 6%

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وسط حذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، والذي حال دون صعود المؤشر رغم القفزة في سهم رينو بالتزامن مع محادثات بشأن اندماج محتمل بين شركتي هوندا ونيسان للسيارات.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً بالإضافة إلى فوتسي الإيطالي، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.12% وكاك الفرنسي 0.10%.

وقفز سهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو 6% مما رفع المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات 0.8%. وتملك الشركة الفرنسية 36 بالمئة في نيسان.

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الأغذية والمشروبات 0.4 بالمئة فيما هبط مؤشر شركات الرعاية الصحية 0.3 بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وتترقب الأسواق أيضاً التوقعات الاقتصادية الجديدة لصناع السياسات لعام 2025 والتي ستصدر مع قرار أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة مع تعرض الجنيه الاسترليني لضغوط قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الخميس.