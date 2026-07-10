إيزي جيت البريطانية للطيران تتلقى عرضاً جديداً للاستحواذ عليها من أبولو للاستثمار

تلقت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران منخفض التكلفة عرضاً جديداً للاستحواذ عليها من شركة أبولو للاستثمار مقابل 715 بنساً للسهم، بزيادة عن العرض المنافس الذي قدمته شركة الاستثمار الأمريكية كاسل ليك في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت إيزي جيت في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء: إن العرض المقدم من أبولو أفضل من العرض السابق، وأنها بالتالي «لم تعد معنية بالتوصية بقبول عرض شركة كاسل ليك».

وفيما يتعلق بعرض الاستحواذ من أبولو، ذكرت إيزي جيت أن «الشروط المالية للعرض المالي المقترح ترقى إلى المستوى الذي يسمح بتوصية حملة الأسهم في إيزي جيت بقبوله».

وكانت إيزي جيت قد وافقت «من حيث المبدأ» في وقت سابق هذا الأسبوع على عرض الاستحواذ الخامس المقدم من كاسل ليك وذلك وفقاً لما أعلنته الشركتان يوم الأحد الماضي في لندن.

وتعرض شركة كاسل ليك الآن مبلغ 6.9 جنيهات استرلينية (9.24 دولارات) للسهم الواحد، ما يجعل قيمة إيزي جيت تبلغ 5.2 مليارات جنيه استرليني. وفي 25 يونيو، رفضت إيزي جيت عرضاً بقيمة 4.39 مليارات جنيه استرليني، ولكن كاسل ليك قالت إنها قد تعود «بعرض أكثر جاذبية».

أغلبية

ونظراً لكون كاسل ليك شركة أمريكية، فلا يمكنها الحصول على حصة أغلبية في شركة طيران أوروبية، وبالتالي فهي بحاجة إلى شركاء. ونتيجة لذلك، أفادت تقارير بأن كاسل ليك ستعمل بالتعاون مع اثنين من مديري شركات الطيران هما بيتر بيلو ومارك برين. وكان بيلو قد عمل سابقاً في إيزي جيت قبل أن يغادر الشركة بشكل مفاجئ في عام 2022.