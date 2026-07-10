«سوفت بنك» تدرس شراء حصة في شركة سيفن أند آي لتعزيز شركة خدمات الدفع التابعة لها

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاستثمار اليابانية سوفت بنك وشركة خدمات الدفع الإلكتروني التابعة لها تدرسان شراء حصة في شركة سيفن أند آي هولدنجز.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن سيفن أند آي هولدنجز المشغلة لسلسلة متاجر 7-إيلفن قد تطرح كمية أسهم جديدة للبيع لتشتريها سوفت بنك وباي باي كورب التابعة لها لخدمات الدفع الإلكتروني.

كما تدرس وحدة بطاقات الائتمان التابعة لمجموعة ميتسوي فاينانشال جروب المصرفية اليابانية المشاركة في هذه الصفقة.

وستوحد الصفقة في حال إتمامها بين اثنتين من أكبر شركات خدمات الدفع في اليابان مع الشركة المشغلة لسلسلة متاجر التجزئة الأولى في اليابان، وهو ما سيساعد هذه الشركات في مواجهة تحالفات شركات الدفع المنافسة.

ووفقاً للمصادر تجري شركات سوفت بنك، وباي باي، وسوميتومو ميتسوي مفاوضات بشأن توقيع اتفاق تحالف خلال الصيف الحالي، مشيرة إلى أن المفاوضات ما زالت جارية، وهناك احتمال ألا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.