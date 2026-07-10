نيكاي يرتفع بدفعة من مكاسب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

ارتفع المؤشر نيكاي اليوم الجمعة بدفعة من مكاسب سجلتها أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحسن أيضاً أداء ‌السندات والين بسبب احتمال إعادة توجيه استراتيجية الاستثمار لصناديق التقاعد اليابانية الضخمة. وأغلق المؤشر نيكاي على صعود 1.2% إلى 68557.73 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 2.4% في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39% إلى 4036.08 نقطة.

وهبط العائد على سندات اليابان الحكومية لأجل عشر سنوات 11.5 نقطة أساس إلى 2.76% متراجعاً بذلك عن أعلى مستوى في ثلاثة عقود. وزاد الين 0.5% مقابل الدولار ليسجل 161.550.

وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت ارتفاعاً حاداً بعد أن أعلنت شركة مايكرون تكنولوجي عن خطط ‌لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في الولايات ‌المتحدة حتى عام 2035.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في ‌توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري «اقتفت الأسهم ‌اليابانية أثر ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية الليلة الماضية».

وتصدرت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب المؤشر نيكاي، وقفز سهم ‌سومكو 15.40 بالمئة ووصل للحد اليومي الأقصى مسجلاً 5244 ⁠يناً.

وقفز أيضاً سهم مجموعة سوفت بنك المتخصصة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا 10.65 بالمئة وزاد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.3%.

وجاءت ⁠المكاسب في ⁠السندات والعملة في أعقاب تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أمس الخميس عن دراسة الحكومة تطبيق إجراءات لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك ⁠صندوق استثمار التقاعد الحكومي، على زيادة الاستثمارات في الأصول المالية المحلية. وأدى احتمال توجيه أكبر صناديق استثمار تقاعد في اليابان المزيد من الأموال للأسواق المحلية إلى تعزيز المعنويات في سوق السندات والين، بعد أن واجها ضغوطاً متواصلة في السنوات القليلة ‌الماضية.

وقال ماساهيتو سوجاوارا كبير خبراء الاستراتيجيات في دايوا للأوراق المالية: «ساهمت تصريحات كاتاياما في عكس اتجاه بيع السندات الحكومية اليابانية والين... حالياً، يستثمر نصف أصول صناديق التقاعد اليابانية في أصول أجنبية. تراهن السوق على أن أي تحول محتمل في توزيع الأصول سيكون له أثر إيجابي على الأصول اليابانية».