أسهم أوروبا تتحرك بحذر وسط مخاوف من تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي

اتسم أداء الأسهم الأوروبية ​بالهدوء الحذر اليوم الجمعة، بعدما غطت انخفاضات أسهم ‌قطاع التكنولوجيا ​إلى حد كبير على المكاسب التي حققتها بقية القطاعات بشكل عام، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون التوترات التي تجددت في الشرق الأوسط ودفعت المؤشر الرئيسي إلى مسار ⁠هبوطي هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 642.42 نقطة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، لكنه لا يزال ‌يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية قد تنهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

وصعدت معظم القطاعات على المؤشر، ‌وقادت أسهم شركات التعدين المكاسب بارتفاعها 2%.

وزادت أسهم قطاع السفر والترفيه 1% مع ارتفاع ‌أسهم شركات الطيران بشكل كبير. وقفز سهم شركة إيزي جيت ​البريطانية 13.4% ‌بعد أن ​وافقت مبدئياً على عرض ⁠استحواذ بقيمة 5.7 مليارات جنيه استرليني (7.65 مليارات دولار) من شركة أبوللو جلوبال. وتراجعت أسهم شركات الرقائق ​الإلكترونية، ⁠وانخفض ⁠سهم سيلترونيك 2% وسهم سويتك 2.8% وسهم (إيه.إس.إم.إل) 2%.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل طرح شركة (إس.كيه ⁠هينيكس) الكورية الجنوبية لتصنيع رقائق الذاكرة في البورصة الأمريكية لأول مرة.

واستمرت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما قد يحد من فرص الشركة الكورية في ‌تحقيق مكاسب. وعلى الصعيد الجيوسياسي هاجمت القوات الإيرانية، أمس الخميس، بنى تحتية ​عسكرية أمريكية في دول مجاورة بمنطقة الخليج، ما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.