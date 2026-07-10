متى تحجز وأي يوم تسافر؟.. 7 أسرار لحجز تذكرة طيران رخيصة

يرتفع الإقبال على السفر، ويبحث المسافرون عن أفضل الطرق للحصول على تذاكر طيران بأسعار منخفضة، وسط تساؤلات متكررة حول الوقت المثالي للحجز وأرخص الأيام للسفر.

وللكشف عن الأنماط التي تساعد في خفض تكلفة الرحلات، حلل فريق رحلات جوجل بيانات تاريخية لأسعار تذاكر الطيران على مدار خمس سنوات، بهدف تحديد العوامل التي تؤثر في الأسعار ومساعدة المسافرين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً عند التخطيط لرحلاتهم.

1- السفر في منتصف الأسبوع يوفر المال

تُظهر البيانات أن اختيار موعد السفر يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في التكلفة، إذ تكون الرحلات المغادرة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أرخص في المتوسط من رحلات نهاية الأسبوع، وقد يصل حجم التوفير إلى نحو 12%، بينما يرتفع إلى 20% عند استثناء الرحلات الدولية.

ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع، ما يدفع شركات الطيران إلى رفع الأسعار مقارنة بالأيام الأقل ازدحاماً.

2- الرحلات المباشرة ليست دائماً الأرخص

يعتقد كثير من المسافرين أن الرحلات المباشرة هي الخيار الاقتصادي الأفضل، لكن البيانات تشير إلى عكس ذلك في العديد من الحالات. فالرحلات التي تتضمن توقفاً مؤقتا تكون أقل تكلفة، بينما تكون الرحلات المباشرة أعلى سعراً بنحو 20% في المتوسط.

لذلك، فإن المسافرين الذين لا يمانعون زيادة مدة الرحلة يمكنهم توفير مبلغ كبير من خلال اختيار رحلات تتضمن محطة توقف.

3- لا يوجد يوم سحري لحجز التذكرة

رغم انتشار اعتقاد بأن الحجز في يوم معين من الأسبوع، مثل الثلاثاء أو الأربعاء، يضمن أسعاراً أقل، فإن البيانات لا تدعم هذه الفكرة بشكل كبير.

فالفارق بين الحجز في منتصف الأسبوع أو خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يتجاوز نحو 1.9% في المتوسط، ما يعني أن انتظار يوم محدد قد لا يكون مفيداً، خاصة إذا ظهر سعر مناسب قبل موعد السفر.

4- توقيت الحجز يختلف حسب الوجهة

لا توجد قاعدة واحدة تناسب جميع الرحلات، إذ تختلف أفضل فترة للحجز بحسب الوجهة والموسم، وتشير البيانات إلى أن الرحلات الداخلية تكون غالباً الأقل سعراً عند الحجز قبل السفر بـ21 إلى 60 يوماً، مع أفضل متوسط قبل نحو 44 يوماً، وتصل رحلات عيد الميلاد إلى أفضل مستوياتها قبل نحو 22 يوماً من موعد الرحلة.

5- العطلات تحتاج إلى تخطيط مبكر

خلال مواسم السفر المرتفعة، يصبح الحجز المبكر عاملًا مهماً لتجنب الأسعار المرتفعة، ففي العطلات الصيفية، تكون الأسعار الأقل غالباً قبل 14 إلى 44 يوماً من السفر، بينما تظهر أفضل العروض للرحلات من الولايات المتحدة إلى أوروبا عند الحجز قبل نحو 129 يوماً.

6- استخدم أدوات متابعة الأسعار

يمكن للمسافرين الاستفادة من أدوات البحث عن الرحلات التي تساعد على مقارنة السعر الحالي بالأسعار السابقة، لمعرفة ما إذا كان السعر منخفضاً أو مرتفعاً مقارنة بالمعدلات المعتادة.

كما تساعد خاصية تتبع الأسعار في الحصول على تنبيهات عند انخفاض تكلفة الرحلة، إلى جانب استخدام التقويم وشبكة التواريخ ومخطط الأسعار لاختيار الأيام الأقل تكلفة.

7- المرونة هي مفتاح التوفير

الحصول على تذكرة طيران بسعر مناسب لا يعتمد على انتظار يوم معين للحجز، بل يرتبط بالمرونة في اختيار موعد السفر والوجهة وطريقة الرحلة، فاختيار أيام منتصف الأسبوع، وقبول الرحلات غير المباشرة عند الإمكان، ومراقبة تغيرات الأسعار، كلها خطوات قد تساعد في تقليل تكلفة الرحلة المقبلة.

وبحسب البيانات، فإن أفضل استراتيجية للمسافر ليست البحث عن "اليوم السحري" للحجز، بل التخطيط المبكر، ومقارنة الخيارات، واغتنام السعر المناسب عند ظهوره.