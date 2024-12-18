أسعار النفط مستقرة قبيل قرار الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار النفط في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة اليوم.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 73.31 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 70.19 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثالثة منذ بدء دورة تيسير السياسة النقدية.

ويقول المحللون إن الأهم بالنسبة لسوق النفط ستكون التعليقات على تحركات أسعار الفائدة في 2025.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

في غضون ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، مضيفا 33 سفينة أخرى من أسطول الظل الروسي المستخدم لنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية. كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة لنقل النفط الروسي غير المشروع.

وقد تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة تقلب أسعار النفط على الرغم من أنها لم تنجح حتى الآن في إبعاد روسيا عن تجارة النفط العالمية.

وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام هبطت 4.69 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وقالت المصادر إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.45 مليون برميل، كما صعدت مخزونات نواتج التقطير 744 ألفا.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزونات النفط اليوم الأربعاء.