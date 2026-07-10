توقعات بتراجع إنفاق اليابانيين في عطلات الصيف

توصلت دراسة حديثة صدرت نتائجها أمس، إلى أن حجم إنفاق اليابانيين المتوقع خلال عطلة الصيف سيتراجع هذا العام للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، حيث سينخفض بنحو 20 ألف ين (123 دولاراً) مقارنة بالعام السابق، ما يشير إلى تزايد وعي الأسر تجاه إنفاقها.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه على الرغم من أن ميزانية الصيف ارتفعت بصورة متواصلة خلال العام الماضي على الرغم من التضخم فإن انخفاض هذا العام، الذي يقدر بـ 19756 يناً أدى لتراجع المتوسط إلى 85145 يناً، ما يبرز تأثير ارتفاع الأسعار على ميزانيات الأسر.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة «ميجي ياسودا» للتأمين على الحياة في يونيو الماضي فإن 20.7 % ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يعتزمون تقليص ميزانيتهم لعطلة الصيف، مقارنة بـ 12.3 % قالوا إنهم يعتزمون زيادتها.

وغالباً ما يرجع المشاركون في الدراسة خفض ميزانياتهم لعطلة الصيف إلى ارتفاع الأسعار، يليه انخفاض الدخل.