4996 حالة إفلاس لشركات في ألمانيا في الربع الثاني بارتفاع 9%

واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه خلال الربع الثاني من العام، وأفاد معهد «لايبنتس» للبحوث الاقتصادية في مدينة هاله بولاية ساكسونيا-أنهالت، والمعروف اختصارا بـ «آي دبليو إتش»، بأنه جرى تسجيل 4996 حالة إفلاس لشركات الأشخاص والشركات المساهمة خلال الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين، بزيادة 9% مقارنة بالربع الأول من العام. ونوه المعهد إلى تسجيل معدلات ارتفاع قياسية وغير عادية في هذه الحالات في ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وهيسن.

وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد: «تُظهر الأرقام الحالية أن وتيرة حالات الإفلاس لا تزال عند مستوى مرتفع على نحو استثنائي».

وأضاف: «الوضع صعب، فحالات الإفلاس تؤثر في الاقتصاد على نطاق واسع». وأوضح أن العديد من القطاعات والمناطق تتأثر في الوقت نفسه، متوقعاً أن يسجل الربع الثالث أيضاً عدداً من حالات الإفلاس يفوق ما سُجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار المعهد إلى أن الربع الثاني شهد تسجيل مستويات قياسية في حالات الإفلاس في معظم القطاعات الاقتصادية الكبرى، من بينها قطاع البناء، والعقارات والإسكان، والتجارة، والضيافة، والخدمات. وكان قطاع الصناعات التحويلية من بين الاستثناءات القليلة التي لم تسجل مستويات قياسية.

كما تشير بيانات أخرى إلى استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية. فقد أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن عدد حالات إفلاس الشركات ارتفع في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كذلك سجلت شركة «كريديت ريفورم» للمعلومات الائتمانية 12 ألفاً و900 حالة إفلاس للشركات خلال النصف الأول من العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013. وعلى خلاف الإحصاءات الأخرى، يقتصر تحليل معهد لايبنتس على بيانات شركات الأشخاص والشركات المساهمة، ولا يشمل الشركات متناهية الصغر.