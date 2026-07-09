الصين تستخدم النحاس بدلاً من الفضة في معدات الطاقة الشمسية

بدأت أكبر شركة صينية لصناعة معدات الطاقة الشمسية إنتاج الخلايا الضوئية باستخدام النحاس كبديل للفضة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأخيرة.

وأعلنت شركة لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي، في بيان لها اليوم الخميس، أن بدء تشغيل منشأة الشركة في مقاطعة شنشي، يمثل «إنجازاً مهماً في التنفيذ واسع النطاق لتقنية الخلايا الشمسية من الجيل التالي».

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الإعلان يأتي عقب ارتفاع أسعار الفضة إلى مستوى قياسي تجاوز 121 دولاراً للأوقية في يناير، أي ما يقارب ثلاثة أمثال مستواها قبل عام، نتيجة لتضافر عدة عوامل. وباعتبارها واحدة من أكبر مستهلكي الفضة في العالم، حيث استحوذت على 17% من الطلب العالمي العام الماضي، تسعى صناعة معدات الطاقة الشمسية جاهدة لخفض التكاليف من خلال اللجوء إلى معادن بديلة.

يذكر أن النحاس، كالفضة، يعتبر ذا قيمة عالية بسبب قدرته العالية على توصيل الكهرباء. وبينما انخفض سعر الفضة إلى ما دون 60 دولاراً للأوقية، حققت أسعار المعدن الأحمر، الذي يستخدم على نطاق أوسع في مجال التحول الطاقي، مستويات قياسية جديدة، متجاوزاً 14 ألف دولار للطن في مايو الماضي

إلى جانب التوقعات الإيجابية للطلب، تتأثر سوق النحاس بنقص الخام عالمياً، مما يُبرز المخاطر المحتملة للتحول إلى مواد أخرى في ظل تقلبات الأسعار الحادة.

أعلنت شركة لونجي نجاحها في تشغيل مصنعها الجديد في غضون ثلاثة أشهر، وأن الخلايا المصنوعة من سبائك النحاس التي تنتجها تتميز بكفاءة أعلى.

في الوقت نفسه مازال تدشين هذا المصنع الجديد يمثل توسعاً في قطاع معدات الطاقة الشمسية الذي يعاني أصلاً من فائض مستمر في الطاقات الإنتاجية وخسائر فادحة.