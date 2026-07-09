الدولار يتراجع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

انخفض ​الدولار قليلاً، أمس، إذ تجاهلت أسواق العملات إلى ​حد بعيد تبادلاً جديداً للضربات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بعدما رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست ⁠عملات، 0.2% إلى 100.97، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو.

وتراجع الدولار، الذي يعتبر على نطاق واسع ملاذاً آمناً عالمياً، عن بعض مكاسبه السابقة مع استمرار جلسة التداول.

وقالت جين فولي، رئيسة قسم استراتيجية العملات الأجنبية في رابو ​بنك: «لم نشهد ردة ‌فعل كبيرة ​في سوق الصرف الأجنبي، ⁠وأعتقد أن هذا منطقي لأن السوق، طوال معظم فترة هذه الحرب، تتعامل مع الأمر بتفاؤل».

وفي غضون ذلك ​ارتفع الدولار ⁠النيوزيلندي 0.7% إلى 0.5719 دولار أمريكي بعدما رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% لكبح جماح ضغوط التضخم، كما توقع معظم الاقتصاديين.

ويترقب المتعاملون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو.

وكان ذلك أول اجتماع للرئيس الجديد كيفن ‌وارش، وارتفع الدولار قليلاً مقابل العملة اليابانية إلى 162.18 ين، مسجلاً مكاسب ​لليوم الرابع على التوالي، في ظل ترقب المتعاملين لتدخل محتمل من السلطات اليابانية.

وزاد اليورو 0.15% إلى 1.1427 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.3366 ​دولار.

ورغم تراجع الدولار الطفيف لا تزال الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية، خلال النصف الثاني من العام، إذ ستوفر بيانات التضخم وسوق العمل ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات مهمة بشأن توقيت وحجم أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، وعادة ما تؤثر توقعات الفائدة بشكل مباشر في تحركات العملات الرئيسية، حيث يدعم استمرار الفائدة المرتفعة الدولار، بينما يؤدي تزايد احتمالات التيسير النقدي إلى تعزيز عملات أخرى، مع بقاء المستثمرين حذرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.