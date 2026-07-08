هجمات «هرمز» تصعد بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد ورود أنباء ​عن هجمات على سفن قرب مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من تعطل حركة ‌الملاحة عبر ​هذا الممر الحيوي لتصدير الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.85 % إلى 72.60 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.71 % إلى 69.04 دولاراً للبرميل.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى «بنك ساكسو»: الحدث الأهم هو استهداف سفينة في مضيق هرمز، ويعيد ذلك جزءاً ⁠من علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار. هي ليست كبيرة مقارنة بما شهدناه في السابق.

لكنها تظل العامل الرئيس وراء الطلب في السوق. وأضاف: لذلك، إذا حدث أي تصعيد جديد، فسيكون مستوى 75 دولاراً هو المستوى الطبيعي التالي الذي ينبغي مراقبته قبل 80 دولاراً.