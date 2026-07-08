هجمات «هرمز» تصعد بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد ورود أنباء عن هجمات على سفن قرب مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من تعطل حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي لتصدير الطاقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.85 % إلى 72.60 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.71 % إلى 69.04 دولاراً للبرميل.
وقال أولي هانسن، المحلل لدى «بنك ساكسو»: الحدث الأهم هو استهداف سفينة في مضيق هرمز، ويعيد ذلك جزءاً من علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار. هي ليست كبيرة مقارنة بما شهدناه في السابق.
لكنها تظل العامل الرئيس وراء الطلب في السوق. وأضاف: لذلك، إذا حدث أي تصعيد جديد، فسيكون مستوى 75 دولاراً هو المستوى الطبيعي التالي الذي ينبغي مراقبته قبل 80 دولاراً.