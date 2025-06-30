التوترات الجيوسياسية تدفع توقعات النفط للارتفاع

أظهر استطلاع لـ "رويترز" اليوم "الاثنين" أن متوسط أسعار النفط سيرتفع ارتفاعا طفيفا بعد تصاعد التوتررات في الشرق الأوسط لكن زيادة إمدادات أوبك+ وتوقعات الطلب المتراجعة لا تزال تؤثر على الخام.

وتوقع الاستطلاع الذي شارك به 40 خبيرا ومحللا اقتصاديا في يونيو أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 67.86 دولار للبرميل في 2025، بزيادة عن تقديرات مايو أيار البالغة 66.98 دولار. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر الخام الأمريكي 64.51 دولار للبرميل، بارتفاع عن توقعات الشهر الماضي البالغة 63.35 دولار.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن بلغ متوسط الأسعار منذ بداية العام نحو 70.80 دولار و67.50 دولار للبرميل.

أدى الصراع الإيراني الإسرائيلي وقرار الولايات المتحدة التدخل إلى تقلبات حادة في أسعار النفط هذا الشهر، إذ لامس سعر خام برنت 81.40 دولار قبل أن يتراجع ليستقر عند 67.14 دولار بعد وقف إطلاق النار.

وقال سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة في بنك دي.بي.إس "نتوقع أن تظل المنطقة في حالة تأهب في الوقت الحالي... مما سيؤدي إلى بعض التقلبات المستمرة في أسعار النفط في الأيام والأسابيع المقبلة".

ومع ذلك رأى العديد من المحللين أن ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع مؤقت، ما لم يحدث أي تصعيد خطير في المنطقة.







