استطلاع: معاش التقاعد أكثر المزايا الوظيفية شعبية في ألمانيا

أظهر استطلاع أجرته شركة «أليانز» الألمانية للتأمين أن معاش التقاعد المهني يحظى بأكبر قدر من الشعبية بين العاملين، كما أنه يعد الخيار المفضل لدى الشركات عند تقديم مزايا إضافية للموظفين.

ومعاش التقاعد المهني هو نظام تقاعد إضافي يوفره صاحب العمل للعاملين، إلى جانب المعاش الحكومي.

وجاء معاش التقاعد المهني في المركز الأول باعتباره أكثر المزايا الإضافية جاذبية لدى أرباب العمل، وذلك في استطلاع شمل 1073 موظفاً. كما احتل المرتبة الأولى أيضاً في استطلاع مواز أجرته الشركة بين المديرين والمسؤولين عن الموارد البشرية في 162 شركة بشأن أهم عناصر حزمة المزايا المقدمة للعاملين.

وأجرت شركة «أليانز بنشن بارتنرز»، التابعة لشركة أليانز للتأمين على الحياة، الاستطلاع على مدار أشهر عدة حتى نهاية أبريل الماضي، وذلك على خلفية الجدل الدائر بشأن نظام التقاعد.

ووفقاً لبيانات لجنة التقاعد الألمانية، توجد فجوة كبيرة فيما يتعلق بتوفير معاش التقاعد المهني بين الشركات الكبرى من جهة، والشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. إذ توفر 86% من الشركات الكبرى هذا النظام لموظفيها، في حين لا تتجاوز النسبة 25% في الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن عشرة.

كما أظهرت بيانات اللجنة أن نحو ثلث العاملين فقط من أصحاب الدخل المنخفض، الذين لا يتجاوز راتبهم الإجمالي 2500 يورو، يحق لهم الاستفادة من نظام التقاعد المهني. وكانت اللجنة قد أدرجت تعزيز هذا النظام ضمن 33 مقترحاً لإصلاح نظام التقاعد، لكن بصيغة غير ملزمة نسبياً، إذ أوصت بإجراء «حوار بين الشركاء الاجتماعيين» خلال العام الجاري لوضع خطوات عملية في هذا الشأن.

وبعيداً عن المزايا المالية، أظهر استطلاع «أليانز» توافقاً بين الموظفين وأصحاب العمل بشأن ثاني أكثر المزايا الوظيفية شعبية، وهي إمكانية العمل من المنزل. أما المركز الثالث فشهد اختلافاً، إذ اختار المديرون برامج إدارة الصحة، مثل الفحوصات الصحية أو الاشتراك في صالات اللياقة البدنية، بينما فضل الموظفون التأمين الصحي المهني.