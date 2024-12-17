"نيكاي" يتخلى عن مكاسبه المبكرة ويغلق منخفضاً

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسب حققها في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء ليغلق منخفضا وسط حالة من الحذر قبيل قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.

وانخفض نيكاي 0.24 بالمئة ليغلق عند 39364.68 نقطة. وكان قد صعد 0.86 في وقت سابق من الجلسة مدعوما بمكاسب سجلها المؤشر ناسداك الأمريكي مساء.

وهوى سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 9.3 بالمئة. ويميل سهم الشركة للتحرك مواكبة لحركة أسهم شركات صناعة الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 2728.2 نقطة.

وأغلق ناسداك على ارتفاع قياسي أمس الاثنين، كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع دراسة المستثمرين لأحدث البيانات الاقتصادية والتطلع في الوقت نفسه للإعلان الأخير لهذا العام للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمعرفة مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

ويختتم المركزي الأمريكي اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد على مدى يومين غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 4.42 بالمئة بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الشركة التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة ستستثمر 100 مليار دولار في الولايات المتحدة في الأعوام الأربعة المقبلة.

وقفز سهم زوجيروشي المصنعة للأدوات المنزلية 16.65 بالمئة بعد أن رفعت الشركة تقديراتها للأرباح التشغيلية السنوية حتى نوفمبر .