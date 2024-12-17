المستهلكون في ألمانيا يعتزمون تقليص نفقاتهم العام المقبل

كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في ألمانيا يرغبون في تجنب عمليات الشراء غير الضرورية بشكل أكبر في العام المقبل.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الإدارية "أليكس بارتنرز"، يعتزم 35% من الألمان تقليص النفقات، خاصة على أنشطة أوقات الفراغ والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية.
كما يخطط 37% لتقليص الإنفاق على الترفيه خارج المنزل، ويعتزم 54% من الألمان تقليل زيارات المطاعم.
وفي المقابل، يعتزم نحو 25% من الألمان زيادة إنفاقهم على السفر والعطلات العام المقبل.
وقالت مديرة الشركة، نوردال كافاديني: "العديد من تجار التجزئة في موقف متأزم، ويجذبون العملاء بزيادة الخصومات بصورة مستمرة، ويجبرون بذلك تجار آخرين على اتباع نفس النهج".