نيكاي يغلق على ارتفاع ويسجل مكاسب أسبوعية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في تداولات الجمعة ​محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة، إذ ساهم تراجع ‌التوقعات برفع أسعار ​الفائدة الأمريكية والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية في اليابان في تعزيز المعنويات.

وصعد المؤشر نيكاي 225 القياسي 1.47% ليغلق عند 69744.07 نقطة، متعافياً من انخفاض 1.6% في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية ⁠0.5%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.24% إلى 4064.60 نقطة، ليواصل المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي ويسجل أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر 2025. ودفع ‌تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الخميس، والذي أظهر نمواً في التوظيف أضعف من المتوقع، المتعاملين إلى تقليص توقعاتهم ‌على المدى القريب بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة. كما حصلت المعنويات في ‌السوق على دعم من بيانات ‌صدرت في اليابان اليوم الجمعة وأظهرت تحسناً في نشاط قطاع الخدمات.

وقالت ماكي ​ساوادا، خبيرة الأسهم ‌في نومورا ​سكيوريتيز: «بعد صدور بيانات التوظيف، تراجعت التوقعات ⁠برفع أسعار الفائدة في وقت قريب من مجلس الاحتياطي، ما أدى إلى أداء قوي للأسهم المرتبطة بالاقتصاد العام وكذلك ​الأسهم ⁠المرتبطة بالاستهلاك».

وأضافت ⁠ساوادا أن انتعاش الين وانخفاض أسعار النفط ساعدا أيضاً بعض القطاعات.

وسجلت أغلبية الأسهم أداءً إيجابياً، إذ ارتفع 188 سهماً ⁠على المؤشر نيكاي 225 مقابل انخفاض 36 سهماً وبقاء سهم واحد دون تغيير.

وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية هو سهم شركة روهم الذي قفز 14.18% وسجل أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 2001، وسهم شركة سومكو الذي ارتفع 11.30 مسجلاً أعلى مستوى عند ​الإغلاق منذ سبتمبر 2007.

أما أكبر الخاسرين فكانت أسهم شركة جيه. فرونت ريتيلنج التي انخفضت 3.91%، تليها شركة أوتسوكا التي تراجعت أسهمها 2.54% وشركة ريسوناك هولدنجز ​بانخفاض بلغ 2.23%.