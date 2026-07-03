المؤشرات الأوروبية خضراء وتتجه لأكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكثر من شهر

ارتفعت المؤشرات الأوروبية إلى مستوى قياسي في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكثر من شهر. وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ​مستوى مرتفعاً غير مسبوق، متجهاً لتحقيق أكبر ‌مكاسب ​أسبوعية منذ أكثر من شهر في ظل تراجع توقعات المستثمرين برفع قريب لأسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد المؤشر الأوروبي 0.5% إلى 651.52 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، وهو في طريقه بذلك لتحقيق أكبر ⁠ارتفاع أسبوعي منذ منتصف مايو.

وتصدر المؤشر داكس الألماني المكاسب بين بورصات المنطقة بارتفاع 0.9%، كما سجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وزاد سهم مجموعة ‌سيمنس الألمانية 1.2% ليقدم بذلك أكبر دعم للمؤشر داكس بعد أن رفعت شركة كيبلر شوفرو للوساطة ‌في الأوراق المالية توصيتها للسهم من «بيع» إلى «احتفاظ».

وارتفعت أسهم قطاع ‌الدفاع 0.8% في وقت شنت فيه ‌روسيا هجوماً على أوكرانيا ‌أسقط أكبر عدد من القتلى والمصابين هذا العام. ويتوقع مستثمرون زيادة الإنفاق ​على الدفاع والإنتاج ‌في أوقات التوتر ​الجيوسياسي.

وسجلت أسهم قطاع الدفاع ⁠أقوى المكاسب هذا الأسبوع، إلى جانب الأسهم الحساسة للدورة الاقتصادية مثل أسهم التصنيع والبنوك والخدمات المالية، مع اتساع ​نطاق ⁠الارتفاع الذي ⁠اقتصر في السابق على أسهم التكنولوجيا، بدفعة من انحسار التوتر في الشرق الأوسط.

وأدى تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر ⁠الخميس، والذي جاء أضعف من المتوقع، إلى تراجع توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد ينتظر حتى وقت لاحق من العام قبل رفع أسعار الفائدة، في حين أشارت تقارير ‌النشاط التجاري العالمي بشكل عام إلى متانة الاقتصاد.

ومن بين الأسهم الأخرى، قفز ​سهم شركة بلوكسي الفرنسية المتخصصة في القسائم والمزايا 6.4% بعد أن سجلت انخفاضاً أقل من المتوقع في المبيعات الذاتية الأصلية لمنتجاتها خلال الربع الثالث.