تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط موجة حذر بالأسواق ‌العالمية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الخميس وسط موجة حذر خيمت على الأسواق ‌العالمية، بعدما ​تعرضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط، في وقت ينتظر فيه المستثمرون صدور تقرير رئيسي عن الوظائف في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠0.1% إلى 638.27 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش.

وتكبدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في آسيا وفي وول ستريت خلال الليل ‌خسائر حادة، مع تباطؤ زخم القطاع عقب الأداء القوي الذي سجله في نهاية الربع الثاني ‌والذي دفع تقييمات الشركات إلى مستويات مرتفعة. ومع ‌ذلك، ساعدت محدودية انكشاف أوروبا على ‌أسهم التكنولوجيا في الحد ‌من تأثيرها السلبي على المؤشر ستوكس.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 ​للتكنولوجيا 1.5 % ليتصدر الخسائر ​بين القطاعات، إذ هوى ⁠سهم سويتك 5.1 %وهبط سهم ايكسترون 3.6 %.

وخالف سهم سوديكسو هذا الاتجاه إذ قفز ​6.5 ⁠%بعدما رفعت شركة للخدمات الغذائية الفرنسية توقعاتها لنمو الإيرادات الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة للعام بأكمله ⁠عازية ذلك إلى أداء يفوق التوقعات في الربع الثالث.

ويتجه الاهتمام في وقت لاحق إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ليونيو، والتي قد توفر ‌مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وستحظى البيانات الاقتصادية بمزيد ​من التدقيق من المستثمرين لتقييم توقعات السياسة النقدية بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه سيتوقف عن تقديم توجيهات مستقبلية.