نيكاي يتراجع بضغط بيع أسهم الذكاء الاصطناعي

تراجع المؤشر نيكاي الياباني في تداولات الخميس بضغط ​من أداء أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ذات ثقل على ‌المؤشر عقب ​موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل.

وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 2.5% إلى 68733.15 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على ارتفاع 0.09% مدعوماً بعمليات شراء الأسهم الأرخص سعراً بعد الانخفاضات ⁠الأحدث.

وانخفضت أسهم شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المتخصصتين في صناعة الرقائق الإلكترونية 9.95% و7.44% على الترتيب. كما تراجعت أسهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 13.47%.

وقال كوجي تودا، أحد ‌كبار مديري الصناديق في شركة ريسونا لإدارة الأصول «تمر السوق بتصحيح طبيعي، إذ يبيع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا لتثبيت أرباحهم ويشترون أسهماً ‌رخيصة».

وتراجعت سندات الحكومة اليابانية الخميس على خلفية ‌تجدد المخاوف المالية. كما ارتفع الين بشكل حاد مقابل الدولار، ‌وسط يقظة المتعاملين إزاء احتمال تدخل ‌الحكومة لدعم العملة التي لا تزال تعاني من ضعف مستمر.

وزاد عائد السندات ​الحكومية لأجل 10 ‌سنوات بمقدار سبع ​نقاط أساس إلى 2.77%، وهو ⁠أعلى مستوى منذ منتصف مايو، بعد أن ألقى مزاد سندات ضعيف الضوء على المخاوف من زيادة الإنفاق الحكومي. وتتعرض أسواق ​السندات ⁠اليابانية لضغوط منذ ⁠أن أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق ضخمة في أحدث خطة للسياسات والتي أعلنتها هذا الأسبوع، ودعت بنك اليابان المركزي إلى مواءمة ⁠السياسة النقدية مع جهود تحقيق النمو.

وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الخبراء الاقتصاديين في سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول «أحدثت الخطة صدمة في السوق».

وأضاف إينادوم أن حذف العبارات المتعلقة بالتقشف المالي أجج المخاوف إزاء الاقتراض.

وكان المؤشر نيكاي قد قفز 37 % في ‌الربع الماضي مسجلا أكبر ارتفاع له منذ عام 1965.

ومن بين أكثر من 1500 ​سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 77 %، وانخفض 20 %، وظل 1% من الأسهم دون تغيير.

وتداول الين بالقرب من أدنى مستوى في 40 عاما قبل ​أن يقفز فجأة في ‌أواخر الجلسة.