28.7 مليار دولار ضرائب مايكروسوفت عالمياً 2025

أظهرت أول بيانات ضريبية تصدرها شركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت لكل دولة على حدة، حيث أعلنت الشركة سداد 6.3 مليارات دولار كضريبة شركات في الاتحاد الأوروبي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، منها 5.6 مليارات دولار تم دفعها للخزانة الأيرلندية.

وقالت مايكروسوفت في بيان: «تدفع الضرائب الملزمة بها في كل دولة نعمل فيها.. نعلم أن هناك وجهات نظر بشأن ما إذا كانت الشركات تدفع ضرائب كافية، ونحن نعتقد أن هذا الأسلوب الجديد سيتيح مناقشة أكثر موضوعية» بشأن ضرائب الشركات متعددة الجنسية.

يذكر أن المقر الأوروبي لمايكروسوفت موجود في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وبلغ إجمالي ضرائب الشركات التي دفعتها مايكروسوفت على مستوى العالم عن العام المالي الماضي 28.7 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث قيمة الضرائب بعد آبل التي دفعت 29.7 مليار دولار. كما تدفع الشركات ضرائب أجور وضريبة قيمة مضافة وضرائب عقارية.

وكشفت أرقام ضرائب مايكروسوفت التي نشرتها لأول مرة وفقاً لقواعد الشفافية للاتحاد الأوروبي عن حجم أعمال مايكروسوفت والأرباح التي حققتها والضرائب التي دفعتها في كل دولة.

وقالت مايكروسوفت إن هيكلها الضريبي يعكس الأماكن التي يعمل فيها موظفوها وتوجد فيها استثماراتها وأصولها ووظائفها والمخاطر التي تواجهها، مشيرة إلى أن أيرلندا هي أهم مركز تشغيلي ومالي لها في أوروبا.

وفي العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو الماضي، بلغ إجمالي حجم أعمال الفرع الأيرلندي لمايكروسوفت الذي يضم 6654 موظفاً حوالي 196 مليار دولار وحقق أرباحاً قبل حساب الضرائب قيمتها 47.1 مليار دولار.