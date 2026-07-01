أرباح نايكي تتجاوز المليار دولار بدعم استرداد الرسوم الجمركية

أظهرت جهود شركة نايكي لتحسين أدائها مؤشرات على التقدم، بعدما أعلنت نتائجها الفصلية التي جاءت في معظمها أفضل من توقعات وول ستريت، رغم استمرار تراجع المبيعات في السوق الصينية.

وسجلت منافسة أديداس إيرادات بلغت 10.97 مليارات دولار خلال الربع المالي، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها تجاوزت متوسط توقعات المحللين البالغ 10.86 مليارات دولار.

وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 1.07 مليار دولار، مقارنة مع 211 مليون دولار قبل عام، مدفوعاً بشكل رئيسي باسترداد ضريبي مرتبط بالرسوم الجمركية بقيمة 986 مليون دولار.

وقال المدير المالي للشركة، ماثيو فريند، إن نايكي تعمل في «بيئة تشغيل تزداد صعوبة».

وبلغت إيرادات الشركة في أمريكا الشمالية 4.83 مليارات دولار، وهو مستوى جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين، بينما سجلت المبيعات في الصين نحو 1.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق، رغم استمرار تراجعها على أساس سنوي في هذا السوق الرئيسي.

وكانت الشركة قد حذرت قبل ثلاثة أشهر من أن حرب إيران قد تتسبب في تقلبات غير متوقعة في إنفاق المستهلكين، بما في ذلك من خلال ارتفاع أسعار النفط.