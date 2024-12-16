قطار سريع مباشر من برلين إلى باريس في 8 ساعات فقط

اعتبارا من اليوم الاثنين سيكون بالإمكان السفر من العاصمة الألمانية برلين إلى العاصمة الفرنسية باريس في رحلة مباشرة على متن قطار سريع لمدة ثماني ساعات فقط.

وسيمر خط القطار السريع يوميا عبر مدن فرانكفورت وكارلسروه وستراسبورغ، وسيقطع رحلتين يوميا (ذهابا وعودة).

ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى في تمام الساعة 02ر12 ظهر اليوم في محطة برلين المركزية، وسط حشد كبير يضم رئيس السكك الحديدية الألمانية ريشارد لوتس، ووزير النقل الألماني فولكر فيسينغ، والسفير الفرنسي في ألمانيا فرانسوا ديلاتر. ومن المنتظر أن يصل القطار إلى باريس في تمام الساعة 55ر7 مساء.

ويعاود القطار السريع في الاتجاه المعاكس إلى برلين لأول مرة من محطة القطار الشرقية في العاصمة الفرنسية بحضور رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية جان بيير فاراندو، ووزير النقل الفرنسي فرانسوا دوروفراي.