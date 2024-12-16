الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام عملات رئيسية اليوم الاثنين وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع لكنه سيشير إلى المضي بوتيرة متأنية للتيسير النقدي في عام 2025.

وتجاوزت البتكوين 106 آلاف دولار لأول مرة بدعم من مؤشرات على أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيمضي قدما في تشكيل احتياطي استراتيجي محتمل من تلك العملة المشفرة.

وتلقى الدولار دعما إضافيا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يثق المتعاملون في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء لكنهم يتوقعون حاليا إحجام المسؤولين عن خفضها في يناير.

ومع ارتفاع التضخم عن هدف البنك المركزي السنوي البالغ اثنين بالمئة، يصرح صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن الزيادات الأخيرة جزء من المسار الوعر نحو خفض ضغوط الأسعار.

لكن محللين قالوا إنهم سيشعرون بالقلق على الأرجح من تجدد التضخم بعد تولي ترامب منصبه في يناير.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80 نقاط بحلول الساعة 06.05 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى 107.18 نقاط يوم الجمعة لأول مرة منذ 26 نوفمبر.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 153.87 يناً، ولامس في وقت سابق مستوى 153.91 لأول مرة منذ 26 نوفمبر.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.22 بالمئة إلى 1.2636 دولارا من 1.2607 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر.

وزاد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0518 دولار بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي ليسجل أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، ولم يتأثر بأنباء عن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ يوم الجمعة.

وربحت عملة البتكوين 3.6 بالمئة منذ إغلاق أمس الأحد لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 106533 دولارا.