التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.4% في يونيو

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الألماني، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في البلاد انخفض إلى 2.4 % في يونيو من 2.7 % في الشهر السابق. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي 2.5 %.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة، مثل المواد الغذائية والطاقة، فقد ظل دون تغيير عن الشهر السابق عند 2.5 %.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في يونيو، على أمل كبح التضخم قبل أن ينتشر الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة على نطاق أوسع عبر اقتصاد منطقة اليورو.