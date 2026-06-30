التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.4% في يونيو

​أظهرت بيانات أولية صادرة ​عن مكتب الإحصاء الوطني الألماني، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في البلاد انخفض إلى 2.4 % في يونيو من 2.7 % في الشهر السابق. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي 2.5 %.

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد ​العناصر المتقلبة، مثل ​المواد الغذائية والطاقة، ⁠فقد ظل دون تغيير عن الشهر ​السابق ⁠عند 2.5 %.

وكان ⁠البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار ⁠الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في يونيو، على أمل كبح التضخم قبل أن ينتشر الارتفاع ​الحاد في تكاليف الطاقة على نطاق أوسع عبر اقتصاد منطقة اليورو.