في ذكرى تأسيسها الـ250.. إدارة ترامب تلوّح بـ"مراقبة" أسعار البنزين

حث وزير ‌الخزانة ​الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء تجار تجزئة البنزين على خفض ⁠الأسعار تزامنا مع احتفال الولايات المتحدة بمرور 250 ‌عاما على تأسيسها، محذرا من أن ‌إدارة الرئيس دونالد ‌ترامب تراقب ‌تطورات الأسعار ‌عن كثب.

وأضاف بيسنت في مقابلة ​مع ‌قناة ​فوكس نيوز "أود ⁠أن أشجع جميع تجار التجزئة ​للبنزين، ⁠وبعضهم مملوك ⁠لشركات النفط الكبرى، وبعضهم مستقلون، ⁠وبعضهم سلاسل متاجر دولية، على التصرف بشكل مسؤول، لا سيما في ‌ذكرى مرور 250 عاما (على ​تأسيس الولايات المتحدة)، لأننا نراقبهم".

وفي هذا الصدد، تراهن الإدارة على أن الضغوط السياسية المباشرة، مقرونة بزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، ستؤدي إلى توازن عادل في أسعار المحروقات، معتبرة أن أي محاولة من قبل الشركات لتحقيق أرباح استثنائية خلال هذه المناسبة التاريخية ستواجه بمزيد من الرقابة التنظيمية والمحاسبة، في خطوة تعكس التزام الإدارة بوضع "المواطن الأمريكي أولاً" في صلب سياستها الاقتصادية.