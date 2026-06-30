سنغافورة تطلق مشروعاً ضخما لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر

تعتزم سنغافورة بدء مشروع رائد لحماية سواحلها قبل نهاية العام الجاري، يهدف إلى استصلاح ما يصل إلى 800 هكتار (نحو 1977 فداناً) من الأراضي لتعزيز دفاعاتها ضد مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وذكرت "بلومبرج" أن هيئة إعادة التطوير الحضري في "الدولة المدينة" أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال التحضيرية للمشروع ستبدأ عقب الانتهاء من دراسة بيئية، على أن تشمل المرحلة الأولى إنشاء خزان مائي وجزر صناعية جديدة، إضافة إلى توسعة شبكة قنوات التصريف، ومحطات الضخ، وبوابات تنظيم المد والجزر.

وأكدت الهيئة أن مشروع تطوير "الجزيرة الطويلة" يُعد إجراءً حاسماً لحماية السواحل، يهدف إلى الحفاظ على الأرواح وضمان استدامة سبل العيش، خصوصاً مع تزايد تأثير ارتفاع منسوب البحار على المناطق الساحلية المنخفضة في البلاد.