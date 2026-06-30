الاسهم الأوروبية تتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية في 5 أعوام

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء، لتتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب ‌فصلية ​في أكثر من 5 سنوات، مدعومة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ومؤشرات تراجع التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % إلى 639.77 نقطة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش. ويتجه ⁠المؤشر القياسي لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثالثة على التوالي، وارتفع 9.7 % خلال هذا الربع، وهو أقوى أداء فصلي له منذ أكتوبر 2020.

وارتفعت المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 1.7 % ، وهو في طريقه نحو تحقيق أقوى مكاسب فصلية ‌منذ أكتوبر 2001، مما يؤكد الطلب ‌القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما ‌أن هذا القطاع في ‌طريقه ليتجاوز أداء نظيره في وول ستريت هذا الشذكاء اصهر وفي هذا ​الربع.

ذكاء اصطناعي

وارتفع سهم شركة ‌إيه.إس.إم.إل لمعدات ​تصنيع الرقائق الإلكترونية 3.33 % الثلاثاء، في حين زاد سهم إس.تي مايكروإلكترونيكس 3% وصعد سهم شركة إنفنيون 2.7 % . وزاد سهم ​شركة ⁠سيمنس إنرجي ⁠5% بعد أن أكدت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي اتجاهات الطلب القوية خلال مؤتمر أرباحها الفصلي ⁠الذي عقد قبل إغلاق السوق الاثنين.

وكانت مؤشرات تراجع التوتر في الشرق الأوسط محركا رئيسيا هذا الربع، إذ تراجعت أسعار النفط، وهو مورد أساسي لأوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة، ‌إلى مستويات ما قبل حرب إيران. وقفز سهم شركة أبيفاكس بأكثر ​من 20 % بعد أن أعلنت شركة تصنيع الأدوية عن نتائج إيجابية لدراستها حول عقار أوبيفازيمود. وارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية بشكل عام 0.9 % .