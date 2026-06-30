الفلبين تتصدر العالم في الإقبال على الطاقة الشمسية

زاد إقبال الفلبينيين على تثبيت ألواح الطاقة الشمسية على أسطح ​المنازل لتجنب عبء ارتفاع أسعار الكهرباء ما جعلها أكبر دولة في ‌العالم إنفاقاً على الألواح ​الشمسية منذ اندلاع حرب إيران. ورفعت شركة ميرالكو، أكبر موزع للكهرباء في البلاد، الأسعار 10% منذ اندلاع حرب إيران أواخر فبراير.

وتنفق الأسرة متوسطة الدخل حالياً نحو 12% من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض استهلاكها 200 كيلووات/ساعة، وهو تقريباً متوسط الاستهلاك الشهري لثلاثة أشخاص.

وراودت ‌مهندس البرمجيات أدريان ساباتيرا (39 عاماً) فكرة تركيب نظام طاقة شمسية على مدى سنوات، لكن التكلفة المرتفعة حالت دون ذلك، إلا أن الوضع تغير وسط انخفاض التكاليف وارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال ‌ساباتيرا بعد أن ثبت في الآونة الأخيرة نظاماً بقيمة ‌570 ألف بيزو (9300 دولار) في منزله الذي يعيش فيه ثلاثة أشخاص آخرون في ‌مانيلا «لن أتفاجأ إذا انتهى المطاف ‌بنحو ثُلث سكان الطبقة المتوسطة بتركيب هذا النظام».

وأظهرت بيانات تجارية من الصين،​أن الطفرة في تركيب ‌ألواح الطاقة الشمسية ​على أسطح المنازل في الفلبين تسببت في ⁠وصول واردات الألواح إلى 407 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو، بزيادة 145% عن العام السابق.