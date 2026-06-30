كوريا الجنوبية تستثمر 576 مليار دولار في الرقائق الإلكترونية

أطلقت كوريا الجنوبية، أمس، سلسلة ​من المشروعات العملاقة في مجالي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ‌إذ تعهد ​الرئيس لي جيه ميونج بتعزيز مكانة بلاده في هذه الصناعات من خلال استثمارات تتجاوز 576 مليار دولار على مدار عدة سنوات.

ويمثل هذا الإعلان أبرز تحرك حتى الآن للرئيس لي لربط طموحات كوريا الجنوبية في مجال ⁠الذكاء الاصطناعي والرقائق بخطته لتقليص الفجوات بين المناطق وإنعاش الاقتصادات خارج منطقة العاصمة سيئول.

وقال الرئيس «يجب أن نؤمّن العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق أي دولة أخرى. فالرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ‌تشكل المحور الثلاثي لانطلاقتنا الكبرى».

وأضاف أن سامسونج وإس.كيه هاينكس ‌ستستثمران، بالتعاون مع الموردين، نحو ‌800 تريليون وون (حوالي 517.9 مليار دولار) لبناء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق لكل ​منهما في المنطقة ‌الجنوبية الغربية من البلاد.وأشار ​إلى أن مدينة غوانغجو ⁠ومقاطعة جولا الجنوبية ستستثمران ما بين خمسة و20 تريليون وون في هذه المشروعات، إلى جانب استثمارات إضافية بقيمة 81 تريليون ​وون ⁠لإنشاء مجمع لتغليف ⁠الرقائق في منطقة تشونجتشونج قرب سول.

وذكر مكتب الرئيس أن ممثلين عن شركات أخرى، من بينها إل.جي إلكترونيكس وإتش.دي هيونداي روبوتيكس وشركة الكهرباء الكورية وشركة الموارد المائية الكورية، حضروا أيضاً الفعالية.