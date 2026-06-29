متاجر «ديبوت» للديكور تغلق 66 فرعاً في ألمانيا

تعتزم سلسلة متاجر مستلزمات الديكور «ديبوت» إغلاق 66 فرعاً لها في ألمانيا في إطار إجراءات الإعسار الجارية.

ونشرت الشركة قائمة بالفروع التي سيشملها الإغلاق على موقعها الإلكتروني. وقال المدير التنفيذي للشركة، كريستيان جريس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «للأسف لا يوجد خيار آخر من الناحية الاقتصادية. لا يمكننا تشغيل سوى المتاجر التي تحقق أرباحاً».

وتشمل الفروع المتأثرة متاجر في برلين وبون وبراونشفايج وبريمن ودريسدن وإرفورت وهامبورج وكارلسروه ولايبتسيج وماجدبورج وميونخ وشتوتجارت، وغيرها. ومن المقرر أن يغلق معظمها أبوابه بحلول نهاية يوليو المقبل بعد انتهاء تصفية البضائع، بينما أُغلقَت بعض الفروع بالفعل.

وقال جريس إن أكثر من 80 فرعاً من متاجر «ديبوت» ستبقى مفتوحة في الوقت الحالي، إلا أنه لم يستبعد إغلاق المزيد منها، مشيراً إلى أن المفاوضات مع ملاك العقارات لا تزال مستمرة، مضيفاً أن نحو 330 موظفاً سيفقدون وظائفهم، إلى جانب شطب وظائف أخرى في المقر الرئيسي، من دون أن يكشف عن إجمالي عدد العاملين الذين سيستمرون في وظائفهم.

وكانت شركة التجزئة، التي يقع مقرها في جروس أوستهايم بولاية بافاريا، قد تعرضت مجدداً لصعوبات مالية في الآونة الأخيرة. وفي مايو الماضي تقدمت شركة «جريس ديكو كامباني» (جي دي سي) ذات المسؤولية المحدودة بطلب إلى محكمة أشافنبورج لفتح إجراءات إعسار مع استمرار الإدارة الذاتية.

وأرجع جريس الإعسار إلى الرسوم الجمركية، وتزايد المنافسة عبر الإنترنت من منصات مثل «تيمو»، إضافة إلى إحجام المستهلكين عن الشراء، وقال: «إنها فترة صعبة بالنسبة لتجارة التجزئة. كثير من العملاء يركزون بشدة على الأسعار».

وكانت سلسلة «ديبوت» تدير قبل عدة أعوام نحو 400 متجر، لكنها واجهت صعوبات خلال جائحة كورونا وبعدها. وفي عام 2024، أعلنت الشركة أيضاً إعسارها مع استمرار الإدارة الذاتية، ما أدى إلى تقلص شبكة فروعها بشكل كبير إلى ما يزيد قليلاً على 150 متجراً، وفقدان عدد كبير من الموظفين وظائفهم.

ويواجه قطاع تجارة التجزئة ضغوطاً بسبب ضعف الإقبال على الاستهلاك وتزايد التجارة الإلكترونية. ووفقاً لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، يساور واحد من بين كل ستة تجار في ألمانيا مخاوف بشأن استمرار نشاطه. وفي أبريل الماضي اعتبرت 17.4% من الشركات أن أوضاعها باتت مهددة، وهو أعلى مستوى يسجل حتى الآن.

وإلى جانب «ديبوت»، أعلنت أيضاً سلسلة متاجر الخصومات للسلع غير الغذائية «ميك جايتس» وسلسلة متاجر مواد البناء «هيلفيج» دخولهما في إجراءات إعسار مؤخراً. كما أغلقت سلسلة «هامر» المتخصصة في مستلزمات الديكور المنزلي والمنسوجات المنزلية آخر فروعها في مايو الماضي.