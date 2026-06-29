بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر عالمية

حذّر بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي الصادر أمس من أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة حسّاسة تتداخل فيها ثلاثة مخاطر رئيسة: احتمال انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، وعودة التضخم، وتصاعد الضغوط المالية المرتبطة بالديون وأسواق الائتمان.

معتبراً أنها من أبرز «نقاط الضغط» التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. وأوضح البنك أن النظام المالي لا يزال يعاني من هشاشة كامنة قد تضاعف أثر أي صدمة مفاجئة، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي «عالق بين التقدم والمخاطر»، وأن قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات متزايدة.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حذّر التقرير من أن تراجع العوائد المتوقعة قد يؤدي إلى انسحاب مفاجئ للتمويل وتحول موجة الاستثمارات الضخمة إلى ركود طويل، مع احتمال أن تُحدث أي تصحيحات حادة في أسواق الأسهم تأثيرات اقتصادية أوسع من السابق، وخصوصاً مع تشابك التمويل في قطاع مراكز البيانات والرقائق. كما لفت إلى وجود هياكل تمويل معقدة وضعف في الإفصاح داخل صفقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يرفع مخاطر تضخيم الرفع المالي وإعادة رهن الأصول بشكل غير مباشر.