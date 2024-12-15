وفاة أغنى رجل في كتالونيا بحادث جبلي

توفي الملياردير إيزاك أنديك مالك شركة الأزياء العملاقة مانجو والمؤسس المشارك لها في حادث جبلي في كتالونيا.

ولقي أنديك، أغنى رجل في كتالونيا ، مصرعه بعد انزلاقه وسقوطه من ارتفاع 500 قدم تقريبًا أثناء نزهة عائلية في كولباتو بالقرب من برشلونة.

وأبلغ نجل رجل الأعمال البالغ من العمر 71 عامًا، جوناثان، خدمات الطوارئ، لكن لم يكن بوسعهم فعل أي شيء لإنقاذه.

وكان أنديك يزور كهوف كولباتو في قلب جبل مونتسيرات السحري عندما وقعت المأساة بعد ظهر أمس ، وفقا لصحيفة "مترو " البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجو توني رويز في بيان: "نعلن ببالغ الأسف الوفاة غير المتوقعة لإيزاك أنديك، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مانجو، في حادث وقع السبت.لقد كان إيزاك قدوة لنا جميعًا. لقد كرّس حياته لشركة مانجو، وترك بصمة لا تُمحى بفضل رؤيته الاستراتيجية وقيادته الملهمة والتزامه الثابت بالقيم التي غرسها بنفسه في شركتنا".

وقال الرئيس الكتالوني سلفادور إيلا على حسابه في موقع تويتر: "أشعر بالحزن الشديد لفقدان إيزاك أنديك، رجل الأعمال الملتزم الذي ساهم من خلال قيادته في جعل كتالونيا عظيمة وإبرازها للعالم.لقد ترك بصمة لا تمحى في قطاع الموضة الكتالوني والعالمي. أتقدم بخالص التعازي وتعازي الحكومة بأكملها لعائلته وأصدقائه وفريق مانجو".

وأسس رجل الأعمال إيزاك أنديك المولود في تركيا، مانجو، بمساعدة شقيقه نعمان في برشلونة في عام 1984. وتدير السلسلة نحو 3 آلاف متجر في 120 دولة.

أغنى رجل في كتالونيا

وقدرت مجلة فوربس صافي ثروة أنديك بـ 4.5 مليارات دولار (3.6 مليارات جنيه استرليني)، مما يجعله أغنى رجل في كتالونيا وأحد أغنى الناس في إسبانيا.

وبحلول مارس 2024، أصبح لديها أكثر من 14 ألف موظف يعملون في أكثر من 2700 متجر تعمل في أكثر من 110 دولة، مع 45 متجراً في المملكة المتحدة.

وانتقل أنديك مع عائلته إلى منطقة كتالونيا في شمال شرق إسبانيا في الستينيات من القرن الماضي، وكان يشغل منصب الرئيس غير التنفيذي للشركة عند وفاته.

وبلغ حجم مبيعات سلسلة مانجو 3.1 مليارات يورو (2.6 مليار جنيه إسترليني) في عام 2023.